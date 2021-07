Caro Walter

Martedì 20 luglio alle ore 20.30 piazza Antonio da Budrio



Attore istrionico, conosciuto per le sue giullarate, MATTEO BELLI qui presenta un lavoro dedicato a un grande comico: Walter Chiari, superbo monologhista, ammaliante affabulatore.



A tutti coloro che l’hanno amato, a tutti coloro che pensano che l’uomo diventi adulto quando ritrova la serietà del gioco di un bambino, a tutti coloro che a uno Shakespeare fatto male preferiscono una barzelletta raccontata bene, a tutti costoro viene offerto questo spettacolo in omaggio all’arte affabulatoria di Walter Chiari.



Scritto in forma di lettera a lui indirizzata, nell’infinita nostalgia di non averlo mai conosciuto, con la tenue ma caparbia consapevolezza che il senso di una maestria involontaria lo si recupera nella paziente e faticosa ricomposizione di frammenti sperperati, non invano.

