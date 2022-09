Carolina paltrinieri. Cartoline da Adwa

Cartoline da Adwa è una mostra fotografica di Carolina Paltrinieri promossa dal Museo MAGI’900 a sostegno dell'Associazione Amici di Adwa per l'emergenza guerra in Etiopia. Fotografie e parole raccontano l’atmosfera della città di Adwa con i suoi mercati, i suoi profumi e le voci dei bambini che giocano per strada, un luogo che la giovane reporter frequenta da diversi anni, con i quali ha ormai un legame molto profondo, anche grazie alla collaborazione con la missione “Kidane Mehret” delle suore salesiane F.M.A., fondata da suor Laura Girotto.Il lavoro di Carolina, già vincitore di numerosi premi internazionali, è frutto della sua particolare sensibilità nell’approcciarsi ai soggetti e del suo costante impegno civile. Per trasmettere a pieno i sentimenti dei soggetti fotografati e le loro storie lei ama avvicinarsi piano piano alla loro vita privata, bussare con cautela ai loro sentimenti. Vuole essere prima un’amica e poi una fotografa che racconta al mondo le situazioni dei dimenticati che senza l’informazione non avrebbero speranza di sentir ascoltato il loro grido d’aiuto. Carolina Paltrinieri è nata a Finale Emilia in provincia di Modena. Dopo un periodo di formazione presso la Nikon School, con la quale ha intrapreso numerosi viaggi nel mondo coi migliori docenti di reportage del panorama internazionale. Ha delineato nel tempo uno stile spiccatamente autoriale che l’ha portata ad avere numerosi riconoscimenti in importanti concorsi nazionali ed internazionali. Ormai da alcuni anni è punto di riferimento fotografico in Etiopia, dove ha raccontato, attraverso numerose storie, le difficoltà sanitarie, economiche e sociali di un paese in via di sviluppo. Da dieci anni lavora per la Onlus “Amici di Adwa” come fotografa e referente dei progetti in territorio Etiopico e da un anno collabora con la Onlus “AMOA- Medici Oculisti per l’Africa” che opera in nove paesi africani come fotografa e responsabile comunicazione e raccolte fondi. L’ingresso alla mostra è ad offerta libera a sostegno delle finalità umanitarie dell’Associazione Amici di Adwa, un’associazione non profit che dal 1998 si occupa di cooperazione allo sviluppo, beneficenza, adozione a distanza ed aiuto alla popolazione dell’Etiopia. Per info www.amicidiadwa.org - Tel. 0516836117.