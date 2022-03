Il duo electro/postpunk Caron Dimonio in concerto a Bologna

Venerdì 1 aprile i Caron Dimonio live sul palco del Covo Club. I Caron Dimonio nascono come duo electro/postpunk nel gennaio 2013. Appaiono sulla scena indipendente italiana ed estera nel marzo del 2013 grazie all’interessamento del produttore Gianluca Lo Presti aka “Nevica” (Area 51/Atmosphere records/Disco Dada records). Fondamentale è stato il suo supporto tecnico: il Lotostudio, dove sono state realizzate alcune significative produzioni musicali di artisti come Tying Tiffany, Simona Gretchen (Premio Fuori dal Mucchio 2010), Delenda Noia è diventato per il duo una sorta di seconda casa.

Le canzoni sono un incidente fra post punk ed elettronica, con qualche “spruzzata” di noise, i testi (ermetici, non narrativi) affrontano tematiche suggestive e decadenti, le strutture dei pezzi sono minimali. Dall’uscita di Gestalt (2013), primo album, grazie ad internet e ad un produttivo passaparola hanno cominciato a suonare in molti club al fianco di band del calibro dei Soviet Soviet (Post Punk IT) e KVB (Electro Dark UK). Hanno chiuso il tour di Gestalt al Covo club di Bologna aprendo il live dei Chameleons, band Dark Wave fra le più influenti degli anni 80.

A marzo del 2016 è uscito “Solaris” il secondo album, anticipato dal singolo Imago Mortis pubblicato a febbraio, album grazie a cui sono riusciti ad intensificare le loro presenze all’estero. Il 27 ottobre 2017 è uscito “Hitler amava i cani”, il singolo è stato messo in rotazione su MTV new generation ed è un estratto di “Religio” il terzo album, pubblicato il 1 dicembre 2017 da Atmosphere records. Nel 2019 è entrato a far parte della band come terzo elemento Lorenzo Brogi, già attivo nella band dal 2017 come turnista alla batteria.

Dopo numerosi live e prove insieme Lorenzo è entrato in simbiosi con il duo, iniziando a contribuire alla realizzazione dei brani non solo come batterista, ma anche con azzeccati inserti di elettronica e “tappeti” di synth. L’undici gennaio è uscito il nuovo video/singolo “Porno post mortem”, il nuovo omonimo album è uscito il 25 febbraio 2022.