Carpentiere inc.(lusive) festival: Le Birrette in concerto

Il 22 giugno serata live da non perdere nel verde del Parco dello Spiraglio con Le Birrette, band reggae bolognese nata nel 2015 che ama esplorare tutti I ritmi giamaicani degli anni ’60 e ‘70: dallo ska al rocksteady, dal soul al reggae. Hanno all'attivo numerose tournée. Tutti i loro dischi sono registrati in presa diretta, in uno studio totalmente analogico, come una produzione giamaicana degli anni ’60.

Il concerto fa parte del Carpentiere Inc.(lusive) Festival, rassegna di eventi che si rivolge al territorio che ospita l’Osteria Sociale “La Tiz”, Quartiere San Donato-San Vitale, nello specifico all’interno del Parco dello Spiraglio. All’interno di un’ottica di Welfare generativo e di comunità l’intento è quello di valorizzare spazi di aggregazione, condivisione e inclusione.

L’Osteria Sociale La Tiz non è una semplice osteria, ma il punto d’incontro tra i due settori, quello educativo e quello produttivo, della Cooperativa Sociale IT2. Infatti, il Laboratorio Occupazionale Verbena, rivolto a persone con disabilità, si occupa di produrre la pasta fresca, di curare l'estetica dei locali, di assicurare la sopravvivenza e la cura dell'orto e, quando possibile, collabora con il servizio di ristorazione con ruoli di aiuto cuoco, barista e cameriere in relazione alle proprie abilità e competenze.

L'idea di un Festival nasce con l’intento di creare un pubblico che, partecipando agli eventi, sia coinvolto e guidato a conoscere e vivere luoghi che si caratterizzano per l’attenzione e l’attivazione su tematiche sociali. In particolare l’inclusione, il mondo della disabilità, la transizione lavorativa, la cura del territorio.