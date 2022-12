Domenica 18 dicembre visita guidata a Casa Morandi, la dimora-studio situata in via Fondazza 36 a Bologna, dove il maestro bolognese ha vissuto e lavorato dal 1933 al 1964 (prima di allora la famiglia risiedeva al n. 38 della medesima via), e alla mostra L’ “Epoca” di Mario De Biasi. Morandi attraverso l’obiettivo.

Ingresso: gratuito

Prenotazioni: obbligatoria e valida solo via mail all’indirizzo mamboedu@comune.bologna.it da effettuare entro le h 13.00 del venerdì precedente.