Casalecchio delle Culture: 25 Aprile e le altre iniziative del mese

Il programma culturale di aprile di Casalecchio delle Culture vede in primo piano le celebrazioni per il 25 Aprile - 79^ Festa della Liberazione (dal 6 al 25 aprile), e inoltre la tradizionale passeggiata di Pasquetta So e Zo’ par i Bregual (il 1° aprile), l’ultimo appuntamento della Stagione Multidisciplinare del Teatro comunale Laura Betti (il 12 aprile con Stasera sono in vena con Oscar De Summa), la nuova edizione di Un cammino lungo un giorno (il 12 e il 13 aprile), e diverse presentazioni di libri ed eventi culturali in Casa della Conoscenza. Prosegue inoltre la ricca offerta di corsi e laboratori tra i quali la rassegna Vietato ai Maggiori! con l’appuntamento speciale Grande Festa di Nati per Leggere (il 6 aprile).

Il programma completo è pubblicato qui: https://tiny.cc/cdc-aprile-24

Segnaliamo nel dettaglio:

25 Aprile - 79° Anniversario della Liberazione

Dal 6 al 25 aprile 2024 si svolgono le iniziative per celebrare il 79° Anniversario della Liberazione promosse dal Comune di Casalecchio di Reno insieme all’ANPI locale e al Tavolo di co-progettazione della Memoria Civile.

Ad aprire la rassegna sabato 6 aprile 2024 alle ore 11.30 presso il Rifugio Ettore Muti nel Parco della Chiusa (vicino alla Chiesa di San Martino) l’inaugurazione di due opere donate dall’artista Carlo Soricelli: I ragazzi che non volevano volare con le catene, omaggio ai partigiani che furono fucilati nell’Eccidio del Cavalcavia il 10 ottobre 1944, e la scultura Arrivano le bombe. L’iniziativa è promossa e finanziata da Spi Cgil in collaborazione con Amministrazione comunale e Adopera Srl.

Martedì 23 aprile 2024 alle ore 18.00 in Casa della Conoscenza (via Porrettana, 360) presentazione del libro Il tabacco nel latte: storia di due famiglie nell’uragano della guerra. Dalla strage di Monte Sole (Bologna) alla liberazione di S. Prospero (Modena) (Artestampa, 2023) di Stefano Lugli. Conversano con l’autore Metella Montanari, direttrice Istituto Storico di Modena, e Andrea Marchi, vicepresidente del Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di Monte Sole. Partendo dalle memorie familiari, l’autore ci parla della ritirata tedesca e dell’arrivo dei liberatori, di antifascismo e lotta partigiana nella sua gloria e nelle sue tragedie, dell’immane catastrofe di Monte Sole, della deportazione e della salvezza per mano amica. L’iniziativa è a cura della Biblioteca “C. Pavese”.

Giovedì 25 aprile 2024 alle ore 11.00 si terrà invece la Commemorazione ufficiale con il corteo che partirà da piazza del Monumento ai Caduti per terminare in piazza Matteotti, dove avranno luogo gli interventi del sindaco di Casalecchio di Reno Massimo Bosso e di Federico Chiaricati, segretario di ANPI Casalecchio di Reno. La cerimonia sarà accompagnata dalla Banda comunale “Gaetano Donizetti”.

Tante anche le attività nelle scuole: la Biblioteca “C. Pavese” propone incontri di educazione civica sulla Costituzione italiana con Francesca Parmigiani, avvocata ricercatrice di Diritto costituzionale e autrice di La Costituzione spiegata ai bambini. Piero e Nilde alla scoperta dei principi fondamentali (BeccoGiallo, 2020), rivolti alle classi terze della scuola secondaria di primo grado. Info: 051/598300 - biblioteca@comune.casalecchio.bo.it.

So e Zo’ par i Bregual

Lunedì 1° aprile 2024 con ritrovo alle ore 8.30 davanti alla Chiesa di San Martino (via dei Bregoli, 3) Casalecchio Insieme, Polisportiva Masi, Lions I Portici organizzano la tradizionale camminata di Pasquetta attraverso il Sentiero dei Bregoli (seguendo la variante) fino al santuario di San Luca e ritorno, con saluto davanti a Pietrabregoli e spuntino finale a base di pane, uova, salame e Pignoletto, alle ore 11.00 sempre nel piazzale della Chiesa di San Martino.

Letizia è autistica

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, martedì 2 aprile 2024 alle ore 18.00 in Casa della Conoscenza (via Porrettana, 360) Letizia Kent presenta il suo libro Letizia è autistica (Il Soffio, 2022) in dialogo con l’assessora Culture e Nuove Generazioni Simona Pinelli. Le avventure di una giovane donna che racconta della ricerca della verità attraverso una densa narrazione autobiografica.

Grande Festa Nati per Leggere

Sabato 6 aprile 2024 alle 10.30 in Casa della Conoscenza (via Porrettana, 360) con lo spettacolo Ukule-lelà! Pulcette saltellanti la festa annuale del progetto nazionale Nati per Leggere, con animazione in musica con il Collettivo QB Quanto Basta per bambine/i 1-3 anni. Consegna del kit di promozione della lettura ad alta voce ai nati/e nel 2022 residenti a Casalecchio di Reno. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Verità nascoste: un libro sulla strage del Salvemini e le altre tragedie d’Italia

Lunedì 8 aprile 2024 alle 17.30 alla Casa della Solidarietà (via del Fanciullo, 6) presentazione del libro Verità nascoste. Da Piazza Fontana a Moby Prince: la giustizia negata e i familiari delle vittime (Zolfo Editore, 2024), alla presenza degli autori Luigi Ferro e Monica Triglia e dei rappresentanti delle associazioni Vittime del Salvemini, di Ustica e del 2 Agosto. Da Piazza Fontana alla Stazione di Bologna, dagli aerei caduti a Ustica e sull’Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno, al traghetto Moby Prince a Livorno: Verità nascoste racconta l’esperienza di gente comune costretta a diventare speciale.

Teatro Betti: gran finale di stagione con Oscar De Summa

La Stagione multidisciplinare chiude venerdì 12 aprile 2024 alle ore 21.00 al Teatro Laura Betti (piazza del Popolo, 1) con un evento speciale: secondo capitolo della trilogia della provincia, Stasera sono in vena festeggia i suoi 10 anni con un riallestimento live. Oscar De Summa sul palco con una band in un concerto vero e proprio che entra nello spettacolo e che alla versione originale aggiunge nuovi brani iconici che hanno segnato un’epoca e le generazioni successive.

Ultimo appuntamento anche per il Teatro dialettale: in scena domenica 7 aprile 2024 alle ore 16.00 Bel’amîga! con la Compagnia del Corso.

Info: www.teatrocasalecchio.it

Un cammino lungo un giorno

Torna venerdì 12 e sabato 13 aprile 2024 alla Casa per la Pace “La Filanda” (via dei Canonici Renani, 8) l’iniziativa biennale sul tema della disabilità. Dalle ore 17.00 di venerdì 12 alle ore 17.00 di sabato 13 aprile staffetta solidale di 24 ore, con dibattiti, spettacoli, intrattenimento, punti informativi, solidarietà, a cura di Percorsi di Pace, Polisportiva Masi, CDH, Futura, Associazione d'iDee, Galileo Ingegneria.

Info: www.uncamminolungoungiorno.it

CORSI E ATTIVITÀ

Vietato ai Maggiori!

In Casa della Conoscenza (via Porrettana, 360) la rassegna dedicata a bambine/i e alle famiglie a cura della Biblioteca "C. Pavese".

Oltre la soglia - Giochi di ruolo: giovedì 4 e 18 aprile 204 ore 17.00 (9-12 anni)

Grande Festa Nati per Leggere - Ukule-lelà! Pulcette saltellanti: sabato 6 aprile 2024 ore 10.30 con musica del collettivo QB Quanto Basta (1-3 anni) e consegna kit lettura per nuovi nati 2022

Bibliogiocando: giovedì 11 aprile e 2 maggio 2024 ore 17.00 (da 7 anni)

Info: biblioteca@comune.casalecchio.bo.it - 051/598300