Casalecchio: tra letture, spettacoli e un flash mob per la Giornata Internazionale contro l’omofobia

Gli appuntamenti dal 16 al 18 maggio 2023 a Casalecchio di Reno, tra letture, spettacoli e un flash mob per la Giornata Internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la transfobia e la bifobia. Eccoli nel dettaglio:

Martedì 16 maggio 2023

Ore 17.00 – Area 0-16, Casa della Conoscenza (via Porrettana, 360)

Il maggio dei Libri – Bibliosauro

Letture ad alta voce con albi illustrati dedicati ai dinosauri con Sonja Strugar (Coop. Le Pagine) per bambini dai 3 ai 6 anni. L'appuntamento si inserisce nell'ambito degli appuntamenti casalecchiesi de Il Maggio dei Libri. Prenotazione obbligatoria 051 598300 - biblioteca@comune.casalecchio.bo.it.

Ore 18.00 – Piazza delle Culture, Casa della Conoscenza (via Porrettana, 360) e in diretta streaming sulla pagina Facebook e il canale YouTube della biblioteca

Il maggio dei Libri – Supererò le correnti gravitazionali

Lettura spettacolo dedicata a Franco Battiato, figura unica nel panorama artistico italiano. L’appuntamento, a cura di Giovanni Rosa e del Gruppo Legg'Io, si inserisce nell’ambito degli appuntamenti casalecchiesi de Il Maggio dei Libri. Ingresso libero.

Mercoledì 17 maggio 2023

Ore 11.00 – Ponte sul Reno

Flashmob - Stop al bullismo omofobico

Il 17 maggio ricorre la Giornata Internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la transfobia e la bifobia, finalizzata a promuovere e coordinare eventi di sensibilizzazione e prevenzione per contrastare il fenomeno in tutte le sue forme e in tutti i Paesi del mondo, promossa in Italia dalla Rete RE.A.DY, alla quale aderisce anche il Comune di Casalecchio di Reno. Alle ore 11.00 sul Ponte sul Reno verrà collocata una bandiera arcobaleno da parte dell’Amministrazione comunale, con l'obiettivo di dare visibilità all’impegno del territorio e come atto di sensibilizzazione rivolto alla cittadinanza rispetto a questa tematica.

Ore 15.00 – Online su Google Meet

Scuola online del caregiver - Il caregiver della persona con deterioramento cognitivo

Terzo appuntamento del ciclo Scuola online del Caregiver, incontri informativi per i familiari delle persone affette da deterioramento cognitivo, organizzati dai Centri per i Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) dell’Azienda USL di Bologna - IRCCS (Istituto delle Scienze Neurologiche). L’incontro “I disturbi del comportamento e il ruolo dei farmaci. il punto di vista dei familiari” sarà tenuto dallo psichiatra Marco Menchetti. Accesso diretto all’incontro tramite link: https://meet.jit.si/scuolacaregiver2023

Ore 16.00 – Piazzale antistante la Casa della Conoscenza (via Porrettana, 360)

Il maggio dei Libri – Laboratorio su Italo Calvino

Il collettivo di artisti Cantieri Meticci realizzerà un vero e proprio campo da gioco con diverse attività ludiche e contenuti multimediali ispirati dalla narrativa combinatoria di Italo Calvino. Partecipazione libera. L’appuntamento si inserisce nell’ambito degli appuntamenti casalecchiesi de Il Maggio dei Libri.

Ore 16.45 – Ludoteca "Ducentola" (via Cellini - Zola Predosa)

Conversazioni pedagogiche – Linguaggio e comunicazione: ascoltare e parlare ai bambini e alle bambine in età evolutiva

Nuovo appuntamento della serie di incontri online e in presenza rivolti ai genitori di bambini/e nella fascia 0-6 anni residenti nei Comuni dell’Unione e condotti dalle coordinatrici pedagogiche del Distretto Reno, Lavino, Samoggia. Questo incontro sarà condotto dalla dott.ssa Daniela Turco Liveri, pedagogista della cooperativa CADIAI. Per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione. Il ciclo di incontri proseguirà fino al 21 giugno 2023. Maggiori informazioni: coordinfanziadolescenza@unionerenolavinosamoggia.bo.it

Giovedì 18 maggio 2023

Ore 10.00 – Sala Alpi-Hrovatin (via del Mercato, 17 - Sasso Marconi)

Percorsi per crescere – Sicurezze e insicurezze di genitori appena nati

Continua il ciclo di incontri per neo-genitori con bimbi 0/12 mesi residenti nei Comuni dell'Unione. Giochiamo insieme per conoscere ninna-nanne e canti di gioco di molte parti del Mondo e per sostenere e accompagnare la relazione e il benessere di mamma e bambino/a. Iscrizione obbligatoria tramite form online dedicato.

Info: 051 6161627 - centroperlefamiglie@unionerenolavinosamoggia.bo.it

Ore 16.00, 17.00, 18.00 – Casa Museo Nena (via del Lavoro, 46)

Giornata internazionale dei musei – Aperitivo sulle note del Nena

Visite guidate con sottofondo musicale in occasione della Giornata internazionale dei Musei (18 maggio 2023): un evento in grado di rendere la visita all'interno di Casa Nena unica, esplorando gli ambienti con un sottofondo suggestivo in grado di amplificare l'emotività della visita guidata. Info: 351 5355800 - info@museonena.it

Ore 17.00 – Emeroteca, Casa della Conoscenza (via Porrettana, 360)

Il maggio dei Libri – Bibliogiocando!

Giochiamo insieme all'associazione Just Play con i giochi da tavolo della biblioteca. Per bambine/i e ragazze/i dagli 8 anni in su. L’appuntamento, a partecipazione libera, si inserisce nell’ambito degli appuntamenti casalecchiesi de Il Maggio dei Libri.

Ore 17.30 – Piazza delle Culture, Casa della Conoscenza (via Porrettana, 360)

Il maggio dei Libri – Gruppo di lettura “I Sognalibro”: L'arpa d'erba

Incontro mensile del gruppo di lettura "I Sognalibro" della Biblioteca "C. Pavese", dedicato a L'arpa d'erba di Truman Capote (Garzanti, 1953, ed. or. 1951). Chi volesse aggiungersi al gruppo, deve inviare un'email a Cinzia Bergamini: cbergamini@comune.casalecchio.bo.it. L’appuntamento, a partecipazione libera, si inserisce nell’ambito degli appuntamenti casalecchiesi de Il Maggio dei Libri.