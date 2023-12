Le Mille Luci di Casa: gli appuntamenti da fine anno all’Epifania a Casalecchio di Reno

Le Mille Luci di Casa: gli appuntamenti da fine anno all’Epifania. Si avvicina la fine del 2023: al Teatro comunale Laura Betti è tutto pronto per il Capodanno di Comunità che il 31 dicembre alle ore 22.15 vedrà sul palco Franz Campi e Giorgio Comaschi con il loro show “Canzoni da mangiare”. Un viaggio che unisce il buon cibo e la musica, da “Viva la pappa con il pomodoro” a “Spaghetti a Detroit” di Fred Bongusto, passando per “Ma che bontà” di Mina e tanti altri successi, senza dimenticare “Banane e lampone” scritta dallo stesso Franz Campi con Maurizio Minardi per Gianni Morandi. A seguire brindisi di fine anno e altre canzoni. Biglietti su VivaTicket.

Per iniziare bene il 2024, c’è poi la Passeggiata degli Auguri di Casalecchio nel Cuore, con ritrovo alle 10.45 del 1° gennaio al giardino “Vittime del Covid”.

Non mancheranno gli appuntamenti per l’Epifania, dedicati a grandi e piccini.

Ecco il programma delle iniziative:

Venerdì 5 gennaio 2024

Befanata nel parco

Ore 18.00 – Ritrovo davanti al Municipio di Casalecchio (via dei Mille, 9)

Una breve e facile passeggiata nel Parco della Chiusa per andare alla ricerca della befana, accompagnata dalla cornamusa di Stefano Tommesani e con l'animazione per i più piccoli a cura dell'Associazione della Furlana. Al termine della passeggiata, festa danzante accompagnata da polenta, vin brulè e cioccolata calda. La Befana porterà un piccolo omaggio a tutti i bambini e le bambine. Si raccomandano abbigliamento e scarpe adatti e una torcia elettrica. Quota di partecipazione: 10 € adulti, 5 € bambine/i

Posti limitati, prenotazione obbligatoria: 329/3712871 - info@casalecchioinsiemeproloco.org

A cura di Casalecchio Insieme Proloco, Percorsi di Pace, Polisportiva Masi, AVIS Casalecchio, Croce Rossa Italiana - Comitato di Bologna, CopAPS.

Sabato 6 gennaio 2024

Befana AVIS

Ore 15.30 – Teatro comunale Laura Betti (piazza del Popolo, 1)

Il tradizionale appuntamento per bambini nel pomeriggio dell'Epifania a cura di AVIS Casalecchio, con lo scopo di pubblicizzare e diffondere la necessità delle donazioni di sangue. Spettacolo per tutti i bambini “L'omino del pane e l'omino della mela” scritto, diretto e interpretato da I Fratelli Caproni. All'ingresso doni della Befana per tutti i bambini fino a esaurimento, a seguire piccolo rinfresco. Ingresso gratuito. Si prega di limitarsi a un solo accompagnatore per ogni bambino.

A cura di AVIS Casalecchio con il sostegno di Emilbanca.

Arriva la Befana!

Ore 16.00 - Sala della Parrocchia Santi Antonio e Andrea di Ceretolo (via Bazzanese, 47)

Facciamo festa con Mattia e con la Befana! Appuntamento per i più piccoli con la Befana, a cura di Ceretolo C'è. A seguire, rinfresco. Ingresso gratuito.

Info e programma completo de Le Mille Luci di Casa: tiny.cc/LeMilleLucidiCasa2023