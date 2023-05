"Casalinghi disperati" al Teatro Dehon

Dal 5 al 7 maggio lo spettacolo "Casalinghi disperati" in scena al Teatro Dehon.

Quattro uomini, separati e piuttosto al verde, si dividono un appartamento districandosi tra faccende domestiche, spese al supermercato e una difficile convivenza.

I quattro casalinghi disperati potrebbero anche riuscire a trovare un equilibrio, se non fosse per il rapporto con le rispettive ex mogli che comunque continua a condizionare le loro vite; perchè "si arriva a odiare una persona solo se l'hai tanto amata, se non la odi è perchè non te ne è mai importato niente!".

"Casalinghi disperati" è una commedia frizzante e coinvolgente, un ritratto divertente e scanzonato di una realtà sociale che ultimamente è saltata più volte agli onori della cronaca. Uno spettacolo esilarante che, con sguardo attento e sensibile, affronta tematiche importanti in cui tante persone, troppe, si possono riconoscere.

Nicola Pistoia - Max Pisu

Gianni Ferreri - Danilo Brugia

Di Cinzia Berni e Guido Polito

Regia Diego Ruiz

Scene Mauro Paradiso. Musiche Stefano Magnanensi.

Luci Fabrizio Sensini. Costumi Martina Cristofari.

Aiuto Regia Manuela Perfetti.

Produzione esecutiva Giuseppe Magagnini.

Organizzazione Ersilia Rocchi.

Amministrazione Romolo Passini.