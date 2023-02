Sabato 11 e domenica 12 marzo lo spettacolo "Casanova Opera Pop" in scena al Teatro EuropAuditorium".

Uno straordinario kolossal musical teatrale concepito, composto e prodotto da Red Canzian, è Casanova Opera Pop, uno spettacolo maestoso che già nel corso del breve tour di anteprima ha conquistato il cuore di oltre 30.000 spettatori. Tratto dal best seller di Matteo Strukul “Giacomo Casanova – la sonata dei cuori infranti”, romanzo di ambientazione storica tradotto in oltre dieci lingue, è il primo spettacolo inedito di teatro musicale andato in scena dopo la riapertura dei teatri a piena capienza, una nuova opera che Red Canzian ha creato nei due lunghissimi anni trascorsi lontano dal palco.

Casanova Opera Pop, con la regia originale di Emanuele Gamba – la cui esperienza va dalla prosa all’opera (con Claudio Abbado) e al teatro musicale – racconta Giacomo Casanova in un’età intorno ai 35 anni, al rientro dall’esilio e strenuo difensore di Venezia dai giochi di potere che la vorrebbero venduta allo straniero. Nelle due ore di spettacolo in due atti, con ventuno straordinari performer sul palco – undici cantanti attori e dieci ballerini acrobati – il pubblico assisterà a oltre trenta cambi scena che Red Canzian ha realizzato personalmente.

Attraverso un allestimento scenico immersivo fatto di fotografie scattate nella Venezia deserta durante la pandemia e trattate al computer, Canzian restituirà le ambientazioni della città con l’obiettivo di trasportare gli spettatori dentro i luoghi di una Venezia settecentesca. Un irrinunciabile apporto alla messa a punto dello spettacolo deriva dal coinvolgimento del guru riconosciuto nel teatro musicale mondiale, Nick Grace produttore o consulente di tutti i più grandi successi internazionali (per citarne solo alcuni: Mamma Mia!, Cats, Blue Man Group, Walking With Dinosaurs, Tina e decine di altri), insieme ai suoi fidati e altrettanto stimati collaboratori, il coreografo Anthony Van Laast (Sister Act, Mamma Mia!, Tina-The Tina Turner Musical, alcune produzioni fra le tante che gli sono valse nomination e Awards) e la regista associata/coreografa Caroline Canters (Cats).