Casanova ospite all'Illusionarium

Fino al 5 novembre al Centro Commerciale Centrolame sarà possibile immergersi in un percorso affascinante nel mondo delle illusioni ottiche. Carlo Faggi, importante e pluripremiato esperto di illusioni insieme a Roberto Ferrari, mago e illusionista a sua volta, hanno selezionato alcune tra le più incredibili illusioni ottiche che vi condurranno alla scoperta del modo con cui il nostro cervello elabora quello che gli occhi trasmettono, lasciandosi talvolta ingannare. Si tratta di una mostra interattiva e coinvolgente in cui si potranno sperimentare personalmente tante illusioni come il Drago di Andrus: il simpatico Drago che ovunque ti giri, lui ti segue ma…. i nostri illusionisti vi sveleranno un segreto.



Illusionarium è un’esperienza straordinaria, in grado di emozionare i visitatori di ogni età, grazie ad interessanti elementi di fisica, psicologia e ottica tutti da scoprire.