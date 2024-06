Cassarini Summer: music, beer, food e show

Cassarini Summer giunge alla sua seconda edizione. Il Parco di Villa Cassarini, in via Saragozza, anche quest’estate sarà animato da aperitivi & street food, eventi culturali, spettacoli, musica dal vivo, live talk & area bimbi, arricchendo ulteriormente l’offerta grazie ad una programmazione artistica unica nel suo genere.

L’unione tra La Frasca Bologna, celebre pub & osteria che conta due punti vendita emblematici in città nell’adiacente via Andrea Costa e nel Vicolo Ranocchi, unitamente a Birra di Classe ha consolidato un palinsesto di eventi rivolto alle famiglie e a tutti i bolognesi, sette giorni su sette, dal 23 Maggio fino al 31 Luglio.

Tutti i giorni dalle ore 18, gli ettari di verde del Parco Cassarini, alle porte della città, ospiteranno un’offerta gastronomica variegata a tema Street Food, con musica in accompagnamento e un evento a tema politematico, di giorno in giorno.

Nei giorni 24,25,26 Maggio verrà ospitata la manifestazione Bologna Tra Le Fiabe, organizzata da Fashion Eventi, che partirà esclusivamente dalle ore 15 come main event inaugurale , pronta a radunare migliaia di persone per regalare ai bambini e alle famiglie tre giornate all’insegna della magia e del divertimento con scenografie, allestimenti, coreografie, giochi e intrattenimento a tema. L’apertura musicale sarà curata dal live Jazz & R’B di Beatrice Della Casa, Giovedi 23 Maggio alle ore 21.30, seguirà l’artista internazionale canadese Calum Graham che salirà sul palco Sabato 25 Maggio alle ore 21, oltre alla rassegna editoriale che partirà il 24 maggio alle ore 20 con Consigli di Lettura di Gaia Lapasini. I Food Truck presenti in occasione di Bologna Tra Le Fiabe saranno addirittura dodici e in via eccezionale, oltre ai punti gastronomici stabili per tutta la rassegna, figureranno anche: Sabor do Brasil, Mrs & Miss Faboulous Food, Viajero, Vizi e Virtù, Indian Street Food, Bombette, La Regiona delle Crepes. Nelle altre serate si riderà grazie agli spettacoli comici dei celebri Dulio Pizzocchi (il 26 giugno e il 17 luglio), il Duo Torri (29 maggio e 31 luglio), Marco Dondarini e Davide Dal Fiume (5 giugno e 10 luglio), Vasumi (12 giugno), Il Mago Simon (19 giugno), Enrico Zambianchi (3 luglio), e Sterpi e Alessia (24 luglio). Ci saranno i Burattini di Riccardo, tra i più apprezzati da sempre nell’hinterland, le presentazioni letterarie di Giulia Buzzoni in collaborazione con case editrici, il Mercato Creativo, le serate di scambio interculturale, il circo, gli spettacoli d’improvvisazione e i concerti in acustico tra cui Atarde ed Hey Himalaya come unica data a Bologna (rispettivamente il 4 e l’11 luglio) oltre a Derma, Omnes, De Stradis, Enea + Frero.

Oltre alle birre artigianali che caratterizzeranno l’impronta beverage con Birra Bus come fiore all’occhiello, Feed’n’Food curerà l’offerta gastronomica: tra i food truck presenti ci sarà Merlino, di Dario Picchiotti e Francesco Tonelli con il pop up estivo, i ragazzi di Indegno La Crescentina 2.0 artefici del rilancio della crescentina di qualità a Bologna, Pedro Tacos & Co, Ciccio Smoke, Daje, Lo Scarrozzino, Babaq.

Una proposta che punterà per la seconda stagione a valorizzare lo splendido parco di via Saragozza, un polmone verde adiacente alla facoltà di ingegneria, impreziosito da cedri, magnolie e bagolari, comodamente raggiungibile dal centro storico. I genitori e le famiglie potranno divertirsi e rilassarsi amalgamando il tempo libero ad un contenitore creativo, ludico, coinvolgente mirato a intrattenere i più piccoli ma rivolto nella forma a un pubblico eterogeneo.

Proposte:

Improvvisazione Teatrale: martedì 11.06, 18.06, 2.07, 16.07.

Il Lavoraio Podcast a cura di Edoardo Terzi: tutti i Lunedì di Luglio, anteprima il 17.06 .

Proiezione Partite Europei 2024 Italia Calcio.