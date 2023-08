Castel Guelfo The style outlets dà il benvenuto a Tommy Hilfiger

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Castel Guelfo The Style Outlets, uno dei due centri che il leader europeo di settore NEINVER gestisce in Italia, annuncia l’apertura di un nuovo store del marchio cool americano per eccellenza Tommy Hilfiger, di proprietà di PVH Corp. Inaugurato lo scorso 11 maggio, il negozio, che si sviluppa su una superficie di 375 metri quadrati, presenta un assortimento curato di prodotti essenziali per uomo e donna firmati Tommy Hilfiger. I prodotti, che si rifanno al classico stile americano cool e preppy che caratterizza il marchio, sono contraddistinti dagli iconici colori rosso, bianco e blu di Tommy. Nelle 110 boutique del centro, gli ospiti possono trovare non solo abbigliamento casual e alla moda dei brand più prestigiosi, ma anche capi e calzature sportive, prodotti beauty, accessori, articoli per la casa e abbigliamento per bambini. L’elenco completo dei brand è disponibile sul sito del centro: https://castel-guelfo.thestyleoutlets.it/it/marche.

