Castel Guelfo Outlets e Swapush: la collaborazione continua con il ritorno di The Style Swap

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

A Vicolungo e Castel Guelfo The Style Outlets la sostenibilità continua a essere protagonista con il ritorno di THE STYLE SWAP, l’evento gratuito pensato insieme a Swapush, realtà italiana dedicata all’economia circolare e allo scambio a costo zero, per dare una nuova vita a ciò che non si usa più. Dopo il successo delle ultime edizioni, sabato 7 ottobre a Castel Guelfo The Style Outlets e domenica 8 ottobre a Vicolungo The Style Outlets, dalle 11.00 alle 18.00, i centri si trasformeranno in street market dove i visitatori potranno portare capi d’abbigliamento e accessori usati, ma ancora in ottimo stato, e scambiarli tra di loro*. La selezione dei capi inizierà alle ore 11.00 e alle 17.00 verranno aperti gli stand dando il via allo swap party. L’evento sarà accompagnato da un laboratorio gratuito e ad accesso libero di re-fashion durante il quale si potrà imparare a riparare e modificare i propri abiti sulle note di uno speciale dj set. Dal 6 all’8 ottobre, inoltre, a Vicolungo e Castel Guelfo The Style Outlets ci saranno i “Fall Days” con il -30% di sconto sul prezzo outlet delle collezioni autunno/inverno acquistando almeno due articoli nei negozi aderenti. La sostenibilità è un asse portante della strategia gestionale di NEINVER - leader nel segmento outlet europeo, a cui Vicolungo e Castel Guelfo The Style Outlets fanno capo – che trova riscontro, non solo nelle attività di promozione e di sensibilizzazione pensate per i propri clienti, ma anche, e soprattutto, nella gestione ordinaria dei centri attraverso l’utilizzo di energia da fonti prevalentemente rinnovabili, illuminazione a LED, minimizzazione dei consumi di acqua, scrupolosa raccolta differenziata, ecc. I centri, inoltre, sono in possesso delle più rigorose certificazioni internazionali in materia, come la certificazione BREEAM. A ciò si aggiungono i numerosi servizi messi a disposizione dei visitatori, dalle colonnine di acqua filtrata naturale per riempire gratuitamente la propria borraccia e limitare così lo spreco di plastica, alle postazioni di ricarica elettrica, comprese quelle della rete Supercharger Tesla a Vicolungo accessibili alle automobili Tesla e a tutti i veicoli abilitati a CCS, fino al servizio gratuito di Book Sharing per fare (ri)scoprire ai lettori di ogni età il piacere della lettura. Tante anche le iniziative promosse dai punti ristoro dei centri, dalle foodie bag di The Style Outlets per combattere lo spreco di cibo, alla presenza sull’ app Too Good To Go per contribuire a ridurre al minimo le eccedenze alimentari invendute (punti ristoro aderenti: Antonino, il banco di Cannavacciuolo, Saporè, WOW Art & Food e Botega Caffe Cacao a Vicolungo e Caffè Kimbo, Burger In e Pastaria a Castel Guelfo).

Per partecipare all’evento swap gratuito a Castel Guelfo The Style Outlets è necessario prenotarsi al seguente link: The Style Swap Castel Guelfo per quello a Vicolungo The Style Outlets: The Style Swap Vicolungo