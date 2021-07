Castel Maggiore e Trebbo di Reno: due grandi serate il 7-8 luglio

Piazze in musica - 7 e 8 luglio. A Castel Maggiore e Trebbo di Reno due grandi appuntamenti presentati da Condimenti Off e Reno Road Jazz

Condimenti Off

Mercoledì 7 luglio, ore 21.00

Piazza Pace, Castel Maggiore

PINO MARINO in concerto

Candidato a ben due Targhe Tenco 2021, il cantautore romano festeggia il suo ventennale discografico con TILT, il suo nuovo album, accompagnato da Fabrizio Fratepietro

Pino Marino - tastiera e voce

Fabrizio Fratepietro - batteria ed elettronica

Ingresso libero su prenotazione su piattaforma Eventbrite o tel. 3282389373

Tilt è un termine adottato, mutuabile e interpretabile, ma il suono e il suo significato stretto, non si prestano a equivoci. Questo è il senso attribuibile a tutto l’Album, il quinto dell’artista romano (fra quelli pubblicati a suo nome) dall’esordio discografico del 2000. L’Album è prodotto in studio da Fabrizio Fratepietro (storico collaboratore di Pino Marino), arrangiato da Fabrizio Fratepietro e Pino Marino stesso. La collaborazione di Pino Pecorelli (altro componente storico) consolida il Trio con cui tutto ebbe inizio, discograficamente, 20 anni fa.

Pino Marino è autore delle canzoni e alla sua voce si uniscono quelle di tre prestigiosi ospiti: Tosca canta “Roma bella”, canzone per lei scritta in questa occasione. Ginevra Di Marco duetta con Pino in “Maddalena” e Vinicio Marchioni a suo modo ricuce e interpreta tutti i Tilt apparsi in queste canzoni, nella traccia di chiusura che porta il nome dell’album.

Altre informazioni



Reno Road Jazz presenta

Giovedì 8 luglio ore 21.30

Trebbo di Reno, via della Resistenza, Castel Maggiore

LE NOTE DI CABIRIA

Racconto teatral-musicale dedicato a Giulietta Masina

Daniela Airoldi voce narrante

Sandro Comini direzione, trombone e arrangiamenti, Antonello Del Sordo tromba, Marco Vecchio sax contralto, Daniele Nieri contrabbasso, Riccardo Roncagli pianoforte e tastiere, Claudio Bonora batteria

Ingresso libero su prenotazione: tel.351 6777273 | info@slidemusic.it

Le Note di Cabiria prende il nome da uno dei più famosi film di Fellini e propone una formazione di cinque musicisti diretti da Sandro Comini. Le musiche di Nino Rota, partner e amico di Federico Fellini, che hanno firmato la colonna sonora dei suoi film più famosi, accompagnano la voce di Daniela Airoldi, nel ricordo di Giulietta Masina, in questo racconto musicale, fatto di storie e aneddoti, arricchiti dalle musiche di chiara estrazione jazz.