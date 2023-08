Ferragosto a Castel San Pietro Terme con Roberto Mercadini e la sua “Felicità for dummies”

Roberto Mercadini e il suo spettacolo “Felicità for Dummies” accenderanno la serata di Ferragosto della rassegna “I Suoni degli Angeli 2023”. Martedì 15 agosto sarà infatti l’attore cesenate, vincitore del Premio Robinson 2020 con il libro “Bomba Atomica”, a calcare il palco del “Giardino degli Angeli”, in via Tosi (zona Stadio) di Castel San Pietro Terme, con uno spettacolo che fa incontrare i vichinghi, gli alberi, le galassie, i calciatori brasiliani, William James Sidis (l’uomo più intelligente della storia) e Dante. Un monologo per scoprire il senso della parola “felicità”, costruito con tante domande e una grande capacità di osservare il mondo che ci circonda.

Lo spettacolo, con ingresso a offerta libera, avrà inizio alle ore 20.45. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Teatro Cassero, in via Matteotti 1. Tutto il ricavato sarà devoluto alle attività di volontariato dell’Associazione “Il Giardino degli Angeli”.

La decima edizione della rassegna “I Suoni degli Angeli”

“I Suoni degli Angeli”, la rassegna che l'associazione di volontariato “Il Giardino degli Angeli” organizza al fine di raccogliere fondi per le attività sociali e la cura del Giardino, eletto lo scorso anno a “Luogo del Cuore” del FAI, si concluderà giovedì 17 agosto con il concerto di Durga McBroom & Chocolate Jazz, dal titolo “Tra jazz e Pink Floyd”.