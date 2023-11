Aria natalizia a Castel San Pietro Terme: arrivano i mercatini di Natale!

Prezzo non disponibile

A Castel San Pietro Terme si respira aria natalizia! A dicembre i mercati di Natale animeranno per alcuni giorni il centro storico della città.

Fiera delle eccellenze natalizie

Domenica 3 dicembre, dalle ore 9.30 alle 19.30

Domenica 10 dicembre, dalle ore 9.30 alle 19.30

Domenica 17 dicembre, dalle ore 9.30 alle 19.30

Mercato straordinario di Natale

Venerdì 8 dicembre, dalle 8.30 alle 19.30

Sarà l'occasione per acquistare prodotti tipici per le feste e fare i regali di Natale, in una giornata di shopping e divertimento.

Nel centro storico tante bancarelle di qualità e negozi aperti tutto il giorno.

Segnati subito le date dei mercati di Natale!

