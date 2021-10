“Oh Che Bel Castello”: animali fantastici, creature prodigiose e tante meraviglie da scoprire

Animali fantastici, creature prodigiose e tante meraviglie da scoprire: il 9-10 e il 16-17 ottobre torna “Oh Che Bel Castello”

Doppio appuntamento autunnale, nel weekend del 9-10 e del 16-17 ottobre, con la quarta edizione dell’evento che vede protagonisti i manieri storici della Regione tra cacce al tesoro fotografiche, trekking game, cene con delitto, visite a tema “araldica e stemmi”, laboratori per crearsi il proprio scudo e tanto altro, per una sessantina di appuntamenti – “Oh Che Bel Castello” è a cura di Apt Servizi Emilia-Romagna con la collaborazione di Associazione Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli e delle Destinazioni Turistiche Regionali (www.castelliemiliaromagna.it) – L’Assessore Regionale al Turismo Corsini: “Una sessantina di eventi nei Castelli d'Emilia Romagna significano dare una risposta significativa per la ripartenza del turismo culturale nel territorio regionale”



Stemmi misteriosi accompagnati da criptici motti da decifrare, animali fantastici da scoprire nell'araldica delle nobili famiglie d'Italia che compaiono nei Castelli d'Emilia Romagna e nei Castelli del Ducato, giardini incantevoli d'autunno dove scoprire piante particolari con cui creare il proprio erbario magico. E ancora, draghi contemporanei – come il simpatico Drago Camillo o gli animali fantastici letterari della saga di Harry Potter – racconti di imprese cavalleresche eroiche e romantiche di casa Malatesta, il volto di Dante Alighieri che si nasconde in un soffitto ligneo, simboli, miti e misteri dei Templari.

E' ricca di curiosità, affascinante ed immaginaria l'edizione 2021 di Oh Che Bel Castello, la grande kermesse dedicata a castelli, rocche, fortezze dell'Emilia Romagna, promossa da Apt Servizi Emilia Romagna, con i circuiti aderenti, con circa 60 eventi in programma nel corso di due weekend, sabato 9 e domenica 10 ottobre e sabato 16 e domenica 17 ottobre (www.castelliemiliaromagna.it).



Per quanto riguarda i due fine settimana di Oh Che Bel Castello, si spazia dalla caccia al tesoro fotografica al trekking game e al trekking dell'olio in Valmarecchia, nell’entroterra riminese, dalle visite a tema “araldica e stemmi” tra i magnifici Castelli del Ducato in Emilia al mondo fantastico da ritrovare in alcuni scenografici manieri della Romagna. Si indaga l'animo, i sogni e le speranze di Caterina Sforza, bambina nel ravennate, colei che diventerà la Leonessa delle Romagne, appassionata di erbe officinali e ricette cifrate custodite nel suo ricettario segreto. E se si gioca a cercare l'assassino in cene con delitto, si indaga anche un celebre fatto storico con “Omicidio Pascoli: il complotto”, un percorso guidato investigando un efferato accadimento di sangue tra i più famosi delle patrie lettere.

Ecco una carrellata delle principali iniziative in programma, tutte con prenotazione obbligatoria.



In provincia di Bologna

Sabato 9 ottobre alla Rocca dei Bentivoglio in Valsamoggia (Bo), Lo scudo di Guglielmo, divertente laboratorio per bambini che, dopo la lettura della storia, potranno creare il loro personale scudo, proprio come il valoroso Guglielmo! Domenica 10 ottobre sempre alla Rocca dei Bentivoglio in programma “Arsenio aveva un sogno”: il fondatore del museo archeologico Arsenio Crespellani in “persona” racconterà il suo grande sogno: la nascita del Museo di Bazzano. Prenotazione obbligatoria.

Sabato 16 ottobre alla Rocca dei Bentivoglio (BO), Il castello Fantastico sulle rive del canale Navile: qui sorge un antico Castello che fu dimora di una delle famiglie più ricche e potenti del Quattrocento: i Bentivoglio. Quali animali misteriosi si nascondono nel Castello e qual è il loro significato? Un tour dedicato alla vita cortese, alle vicende tra dame e cavalieri e agli animali fantastici che popolano il Castello. Prenotazione obbligatoria.

Sabato 16 ottobre alla Rocca dei Bentivoglio (BO), Di animali immaginari: quali segreti e misteri si nascondono dietro i “Bestiari”? Grazie ad alcune letture introduttive, i bambini scopriranno quante creature fantastiche sono nate dalla fantasia degli scrittori, e ci lasceremo ispirare da esse per creare anche noi i nostri animali immaginari! Prenotazione obbligatoria.

Domenica 17 ottobre, Per amor tuto ben volgo sofferire, alla Rocca dei Bentivoglio (BO), una visita guidata alle sale affrescate della Rocca per conoscere tutti i particolari degli stemmi araldici e della storia dei Signori di Bologna, Giovanni II Bentivoglio e Ginevra Sforza. Prenotazione obbligatoria.



Le aperture, gli eventi, le visite si svolgono nel rispetto degli attuali protocolli nazionali e regionali mirati al contrasto e al contenimento della diffusione del virus Covid-19.