"Caterina e i Capellosi" fra acrobazie e case sugli alberi

Inaugura il 26 novembre in Cinnoteca la mostra di Alessandro Tota Caterina e i Capellosi.

Case sull’albero super accessoriate, acrobazie spettacolari e un viaggio rocambolesco per salvare un amico in pericolo sono la quotidianità per Caterina e la banda dei Capellosi. Sovversiva come Pippi Calzelunghe e cocciuta come Mafalda, dentro la chioma potrebbe nascondere un mazzo di fiori, un nido di pernice o una cerbottana… Caterina è una bambina che non teme nulla e nessuno, a parte il parrucchiere!

Un racconto a fumetti in cui i topoi delle migliori storie di formazione sono rivisitati a colpi di squisita ironia: prove da superare, scelte al bivio, attraversamenti e incontri. Alessandro Tota riesce a trasportare lettrici e lettori di ogni età in una rielaborazione spumeggiante e raffinata dell’universo classico dell’Avventura.

La mostra propone un’immersione narrativa nel mondo di Caterina e della sua gang attraverso un percorso visivo di tavole originali, bozzetti e stampe per osservare da vicino l’opera dell’autore.

Sabato 26 novembre, dalle ore 16.00 in poi: reading musicato con l’autore e Alessandro Tota, proiezione di corti di animazione a cura di Schermi e Lavagne, merenda per bambine e bambini. In occasione della Settimana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

A cura di Canicola. Con il contributo di: Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna; in collaborazione con Ufficio Pari opportunità e tutela delle differenze di Bologna, Cineteca e Schermi e Lavagne.