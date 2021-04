“Caterina’s Day – Alla corte di Caterina Sforza”: mostre, eventi, laboratori e incontro online

Si svolgerà lungo tutto il mese di maggio 2021 la I edizione della manifestazione “Caterina’s Day – Alla corte di Caterina Sforza”. Ideata, promossa e organizzata dall’Associazione IMOLA Experience, l’iniziativa verrà realizzata in collaborazione con i Musei Civici di Imola e con la partecipazione attiva di altre 15 realtà del territorio.

Dal 2 al 30 maggio si susseguiranno sul web e in città conferenze, mostre, eventi e laboratori incentrati sulla figura del personaggio storico di Caterina Sforza, Signora della città di Imola dal 1477 al 1499.

Imola Experience lavora sul progetto del Caterina’s Day dall’agosto del 2019 da un’idea della socia Licia Dicecca ed era già pronta un’edizione “0” nel 2020 ma, a causa delle restrizioni sanitarie, è stato ritenuto opportuno posticipare a quest’anno. L’evento, che si pone nella volontà di diventare un appuntamento annuale, è stato ideato, per I’edizione 2021, di un ricco programma “misto” che consente di realizzare le iniziative nel rispetto delle regole sanitarie in vigore.

Il 2 e il 9 maggio si susseguiranno sul web conferenze e laboratori per consentire a tutti di partecipare in sicurezza. Per presentare l’evento in questo suo primo anno, domenica 2 maggio alle ore 15.00 sulla pagina Facebook “Caterina’s Day – Alla corte di Caterina Sforza” si partirà con l’appuntamento “CATERINA E’ TORNATA”, a cura della presidente di Imola Experience Laura Sangiorgi Cellini, durante il quale gli organizzatori dell’evento racconteranno alla cittadinanza i dettagli di questo nuovo evento cittadino. Sempre sulla stessa pagina social alle ore 15.45 l’Associazione turistica Pro Loco di Imola proporrà l’introduzione storica “CATERINA SFORZA: VITA E LEGGENDA” condotta da Fabrizia Fiumi. A seguire alle 16.30 è in agenda l’incontro “CATERINA NELLA LETTERATURA”, una chiacchierata con gli autori che hanno scritto sulla Tigre di Romagna: Lisa Laffi, Carla Maria Russo, Francesca Riario Sforza e Marco Viroli. Alle 17.00 il Centro di lingue Ideas in Action offrirà sulla piattaforma di Zoom il workshop in lingua inglese “MY NAME IS SFORZA, CATERINA SFORZA! “ dedicato ai ragazzi (10-14 anni).

Domenica 9 maggio, sempre alle ore 15.00 sulla pagina Facebook dell’evento, si riapriranno le danze con la conferenza “COSI’ E’ NATO IL MITO DI CATERINA” condotta da Liliana Vivoli dell’Associazione culturale Giuseppe Scarabelli di Imola. A seguire alle ore 15.45 l’Associazione storico culturale Società dei Vai in collaborazione con Reenactment Advisor descriverà gli indumenti indossati dai contemporanei della Leonessa di Romagna nell’incontro “UOMINI E DONNE ALLA MODA AL TEMPO DI CATERINA” condotto da Federico Marangoni. Alle 16.30 partirà la diretta Facebook del laboratorio esperienziale “I MEDICAMENTA DI MADONNA CATERINA”, una raccolta di ricette curatrici e di bellezza di Caterina Sforza condotta da Lisa Emiliani della Coop. Soc. Onlus Il Mosaico.

Alle ore 17.00 sulla piattaforma Zoom, in occasione della Giornata per l’Europa 2021, Ideas in Action, in collaborazione con l’Associazione culturale Eredità e Memoria, propone il workshop in lingua inglese (livello A2) “CATERINA & BONA SFORZA: CONNECTING EUROPE’S PAST & PRESENT” in cui si parlerà delle due donne Sforza alla ribalta nel contesto politico italiano ed europeo del Rinascimento.

Nelle successive domeniche di maggio il programma della kermesse prosegue cambiando la propria fruibilità da online a “in presenza” seguendo le modalità consentite dalle regole in vigore, ovvero su prenotazione e con un numero limitato di partecipanti. Sulla pagina Facebook dell’evento “ Caterina’s Dat – Alla corte di Caterina Sforza” si potranno trovare tutte le indicazioni per prenotarsi per ogni specifica iniziativa, mentre l’ufficio IAT del Comune di Imola sarà a disposizione per fornire informazioni.

Protagonista delle giornate del 16 e del 23 maggio saranno la Rozza Sforzesca e il centro storico di Imola che saranno splendide cornici della narrazione del ricordo delle gesta di Caterina.

Domenica 16 maggio all’interno della Rocca di Imola si svolgeranno un rincorrersi di visite, laboratori e attività storico rievocative: dalle ore 15.00 alle ore 16.00 l’Associazione Arte.Na, a cura dei Musei Civici, guiderà la visita al Museo nell’appuntamento “CATERINA E LA SUA ROCCA” mentre il Centro linguistico inlingua proporrà il laboratorio in lingua inglese per bambini (7-11 anni) “CATERINA’S FAMILY TREE”. Dalle ore 15.30 alle ore 18.30 nel prato delle armi della Rocca si susseguiranno a rotazione la rievocazione storica “CON LA SPADA IN MANO: DUELLO E GUERRA AL TEMPO DI CATERINA” a cura dell’Associazione storico culturale Società dei Vai e l’animazione storica “LA TIGRE DI ROMAGNA” curata dall’Associazione corte delle Spade. Durante i due spettacoli saranno presentate tecniche di combattimento recuperate dai trattati dei Maestri di scherma e modelli di comportamento presenti nei testi d’onore del Rinascimento e, tramite le parole di un cantastorie, verrà fatta rivivere la storia della Signora di Imola e Forlì.

Alle 17.00 l’Associazione Arte.Na, a cura dei Musei Civici, condurrà per i più piccoli (3-6 anni) il laboratorio “SIAMO TUTTI DAME E CAVALIERI!” per giocare con corone, spade e copricapi… e un po’ di fantasia.

Partiranno invece alle ore 16.00 i due appuntamenti culturali itineranti nel centro della città: “I PALAZZI DI CATERINA” , percorso animato nel Rinascimento condotto da Fabrizia Fiumi dell’Associazione turistica Pro Loco Imola, e “I LUOGHI DI CULTO DI CATERINA” condotto da Matteo Bacci dell’Associazione Imola Experience.

Domenica 23 maggio si replicheranno alle 15.00 la vista guidata di Arte.Na “CATERINA E LA SUA ROCCA” a cura dei Musei Civici e il laboratorio in inglese per bambini (7-11) “CATERINA’S FAMILY TREE” proposto da inlingua, mentre dalle 15.30 alle 18.30 l’Associazione culturale I Difensori della Rocca porterà nel prato delle armi della Rocca il “SIBILO DI DARDI IN PIAZZA D’ARME, IL PALIO INCALZA”, rievocazione storica di una giornata di festa dove i rappresentanti dei Quartieri della Città si sfidano ad una gara di tiro con balestra con attività didattiche di contorno. Questa animazione sarà l’occasione per far nascere l’appuntamento annuale del Torneo Sforzesco di Imola.

Alle 16.00 il programma riproporrà gli itinerari guidati nel centro storico dedicati al racconto dei palazzi e dei luoghi di culto legati alla Contessa Caterina condotti rispettivamente da Fabrizia Fiumi di Pro Loco Imola e Matteo Bacci di Imola Experience. Tornerà anche l’iniziativa “SIAMO TUTTI DAME E CAVALIERI!” organizzato da Arte.Na, a cura dei Musei Civici, e dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni (h 17.00).

In chiusura di giornata si svolgerà anche la premiazione dei vincitori della I edizione del Concorso Letterario per ragazzi “Il Volto di Caterina” a cura di Lisa Laffi per l’Associazione Imola Experience.



Il sabato settimana successiva (29 maggio) si svolgerà alle ore 15.00 l’ultimo incontro culturale della manifestazione che, diversamente dagli altri incontri in programma, si terrà al Piratello di Imola. Il Santuario della Città è infatti storicamente legato a Caterina che acconsentì alla sua costruzione quando il pellegrino si rivolse ai Signori della città per l’edificazione. Le Associazioni culturali San Macario e Benvenuto da Imola guideranno i partecipanti in una camminata dal tema “CATERINA E IL SANTUARIO DI IMOLA”

Il Caterina’s Day si svolge anche come un progetto di marketing territoriale, perciò anche parallelamente nella volontà di coinvolgere le realtà economiche all’unione di intenti sul Brand Caterina Sforza affinchè questo filone possa diventare anche motore trainante di una nuova filiera economica.

L’ultima domenica di maggio (30) il tema legato a Caterina Sforza verrà declinato in una proposta enogastronomica offerta dai bar e ristoranti del territorio imolese. In collaborazione con CNA Imola, Ascom Confcommercio Imola e Confesercenti Imola, Imola Experience ha lanciato l’iniziativa “SCOPRI CATERINA NEI BAR E NEI RISTORANTI DI IMOLA” rivolta alle attività del settore ristorazione che potranno deliziare i palati dei propri clienti con un piatto, un dolce, un aperitivo creato in onore della Tigre di Romagna.

Il Caterina’s Day si propone quindi come un contenitore di idee e un catalizzatore di fermento culturale che, oltre alle iniziative strettamente legate al personaggio, vede ruotare una serie di proposte collaterali sia di tipo estemporaneo che con prospettiva di crescita nel tempo.

L’edizione 2021 della Kermesse vede la rinascita dei Quartieri di Imola, una tradizione fondata sugli abili balestrieri che dal 1965 al 2001 si sono destreggiati nella nostra città. I Quartieri prendono spunto dalla divisione della città che nel 1300 vedeva all’interno delle mura i seguenti rioni: San Cassiano, Sant’Egidio, San Matteo e San Giovanni, e portano come emblema gli stemmi utilizzati negli anni ‘60 e gentilmente concessi dall’Associazione Turistica Pro Loco di Imola. L’idea, nata dall’entusiasmo di Luca Salvadori, socio di Imola Experience, è quella di creare un Torneo Sforzesco per celebrare la Signoria Sforza per sfidarsi ogni anno in una o più gare di balestra da braccio in occasione dei Caterina’s Day. Si parte con un torneo di balestrieri, ma si pensa già ad arricchire il torneo con altre sfide, tipiche di inizio Rinascimento.

Alla Salannunziata, dal 16 al 23 Maggio saranno visitabili la Mostra de “I Gioielli di Caterina” e l’esposizione degli elaborati artistici vincitori della I edizione del Concorso Letterario “Il Volto di Caterina” realizzati e promossi entrambi da Imola Experience e patrocinati dal Comune di Imola

“ I Gioielli di Imola” nascono dal gemellaggio culturale stretto con l’Istituto orafo “Margaritone” di Arezzo che, coinvolgendo i propri studenti in un progetto scuola-lavoro sul tema “Simboli e Icone della città di Imola”, ha realizzato preziose creazioni artistiche rappresentative della Città: Caterina Sforza, la Rocca Sforzesca, Leonardo da Vinci, l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, il Grifo del Comune, la Madonna del Piratello e il logo rappresentativo dell’Associazione Imola Experience. I gioielli verranno donati dalla scuola aretina all’Associazione Imola Experience il giorno 15 maggio nella splendida cornice di Palazzo Marchi e saranno visibili al pubblico dalla mattina successiva alla Salannunziata. Il progetto è stato patrocinato anche dalla Camera di Commercio di Arezzo.

Il Concorso Letterario “Il Volto di Caterina” ha visto coinvolti studenti delle scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado del Comune di Imola e Circondario e, nell’occasione della mostra, verranno esposti i disegni che nel modo migliore hanno saputo rappresentare la figura di Caterina Sforza.

Caterina’s Day è un evento collettivo, realizzato cioè grazie alla partecipazione di numerose realtà del territorio che, con la peculiarità della loro attività, rendono possibile una manifestazione così ricca e variegata. Oltre ad Imola Experience, che è ideatrice, promotrice e organizzatrice, le realtà coinvolte nel progetto “Caterina’s Day – Alla corte di Caterina Sforza” sono (in ordine alfabetico): Ascom Confcommercio Imola, Associazione culturale “Benvenuto da Imola”, Associazione culturale Eredità e Memoria, Associazione culturale “G.Scarabelli”, Associazione culturale “I Difensori della Rocca”, Associazione culturale “La Corte delle Spade”, Associazione culturale “San Macario”, Associazione ProLoco Imola, Associazione storico culturale “Società dei Vai”, Centro linguistico Ideas in Action, Centro linguistico inlingua , CNA Imola, Confesercenti Imola, “Il Mosaico” Coop. Sociale Onlus e Reenactment Advisor - Federico Marangoni.

Il progetto grafico è stato ideato e realizzato da Benedetto Pascucci, grafico studente dell’Accademia di Belle Arti di Bologna.

Sono partners tecnici SDJ Packaging, Sem.ar , l’Associazione culturale Bella Osservanza di Imola e lo studio di comunicazione Comuni-Care di Laura Sangiorgi Cellini che ha ideato e realizzato la campagna di marketing e comunicazione.

Sono sponsor dell’iniziativa la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, il Gruppo Cantelli, Curti, CNA Imola e il forno “Il Gusto”.