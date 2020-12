Cateringdante: 6 incontri danteschi condotti da Guido Mascagni

DANTE SERVITO IN CAMERA

CateringDante: sei incontri danteschi curati e condotti da Guido Mascagni



Nella presente congiuntura l'impossibilità di tenere incontri in pubblico ha, come si sa, un'unica soluzione: lo streaming. Forte di questa tecnologia e senza cedere a virus e relative strettezze e difficoltà, seguendo l'ottimo successo dell'anno passato il ricercatore e divulgatore dantista Guido Mascagni vara, per conto del Quartiere Borgo Panigale Reno, una nuova serie di sei incontri su temi diversi della Commedia, tutti in streaming ad accesso gratuito. Da cui il titolo, CateringDante, ovverosia la possibilità di assistere, come recita il sottotitolo, "comodamente sul Vostro divano": magari in pantofole, una fetta di pizza in una mano e una birra nell'altra.



Intriganti i titoli dei sei appuntamenti, tutti tenuti di lunedì a partire dal 16 novembre: Manipolazione (16 novembre); Responsabilità (23 novembre); Destino (30 novembre); Amicizia, semplicità, successo (7 dicembre); Immagine (14 dicembre); ed infine Magnanimità, il 21 dicembre.



Gli incontri di CateringDante sono fruibili semplicemente collegandosi all'indirizzo meet.jit.si/CateringDante, se possibile utilizzando Google Chrome per una migliore resa. Non sono necessari né account né password, è sufficiente cliccare sul link. L'inizio di ciascun incontro è alle 21:00. Per informazioni l'indirizzo email è ortodantisti@gmail.com.