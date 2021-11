Istantanea presenta "Caustico lunare" (e sul palco c'è Valerio Maiolo)

Lunedì 29 novembre al Mercato Sonato la serata "Caustico lunare" di Istantanea. In questa occasione Valerio Maiolo presenta 'c2oC', un lavoro per 2 organi elettrici di epoca pre-MIDI modificati elettronicamente per essere controllati dal computer. Quest'organico è parte del lavoro del 2019 'the neat sensation of our separation' presentato al Chiostro di San Michele di Fano, al Cimitero Monumentale della Certosa di Bologna e al Conservatorio G.B. Martini.

Ad aprire e chiudere il concerto Tabache, che parteciperà con un dj set di profondo ambient a forte impatto emotivo per tentare di infondere energie luccicanti e liberare i corpi. Tabache è il moniker artistico di Francesco Tabanelli, musicista elettronico con sede a Bologna. Come tabache ha pubblicato l'album di debutto nel 2015 “Searching a Total State”, seguito nel 2018 da “Shelter in the Deep” e l’ep “Teeming Meadow” nel giugno 2021; Entrambi sono il risultato di lunghe sessioni dal vivo tra Ambient e Techno Psichedelica. Tabanelli è anche co-fondatore dell'etichetta "Timeless Records", nonché organizzatore di vari eventi e festival collegati alla scena elettronica locale.

Chi è Valerio Maiolo

Sound performer e sound engineer, lavora con la sintesi del suono programmato con il computer e con sistemi di controllo digitale di strumenti analogici per lo spazio performativo e installativo.

www.valeriomaiolo.com