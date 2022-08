Cavalcata dello scricciolo. Evento motociclistico a scopo benefico

Come tutti gli anni siamo a riproporre questo evento, principalmente motociclistico ma non solo, che ha come finalità la raccolta di fondi a scopo di beneficenza. Il run che è aperto a tutti i tipi di motociclette e a chiunque voglia partecipare con qualsiasi mezzo avrà luogo domenica 04 Settembre con partenza da Castel Maggiore. Tutto il ricavato sarà devoluto all' associazione Cucciolo che opera presso il reparto di neonatologia dell' Ospedale Sant' Orsola di Bologna e presta aiuto ai bambini nati precocemente e sostegno ai genitori.

Confidiamo nella massima partecipazione di tutti per garantire il massimo sostegno a questa associazione che, nel suo piccolo, aiuta bambini e genitori in difficoltà.