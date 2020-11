"Ce l'ho corto Film Festival": online dal 25 al 28 novembre 2020

La seconda edizione del Festival dal 25 al 28 novembre 2020 è online. 4 giorni di proiezioni divise in sezioni su OpenDDB (distribuzioni dal basso)

Le sezioni principali:

• CE L'HO CORTO

• INTERNAZIONALE

• ANIMAZIONE

• CONTEST *ANNULLATO* Contest // Ce l'ho Corto Film Festival 2020

Focus:

• INDUSTRY

-TALK SHORT

-SPEED DATE

• GAMING

Sezione off

• CE L'HO PORNO a cura di InsidePorn Ce l'ho Porno // Ce l'ho Corto Film Festival 2020 a cura di Inside Porn

La selezione ufficiale del Festival: bit.ly/33h3YMB

Seguici e partecipa all'evento per scoprire di più

Facebook ☞ www.facebook.com/clcff

Instagram ☞ www.instagram.com/celhocortoff

Web www.kinodromo.org



Ce l'ho Corto è parte dall'Associazione Culturale Kinodromo, è nato l'obiettivo di dare visibilità a cortometraggi di autori emergenti e di creare momenti di confronto e dibattito intorno al cinema. Nel novembre 2019 si è tenuta la prima edizione del Ce l’ho Corto Film Festival.



Kinodromo è l'HUB per l’industria creativa audiovisiva: un luogo di connessione che mette spazi, strumenti, servizi, saperi a disposizione di tutta la comunità.



InsidePorn è un collettivo, fondato nel 2016 da Maria Giulia Giulianelli Giulia Moscatelli e Annaira Qu, che promuove la visione di contenuti pornografici in modo da poter creare un dibattito pubblico attorno allE sessualità e allE loro modalità di rappresentazione.