Cena a casa D'Annunzio: musica, letteratura e gastronomia tra Ottocento e impresa di Fiume. Appuntamento il 9 aprile al Costarena di via Azzo Gardino. La serata è a cura di Maria Chiara Mazzi per la parte musicale e a cura di Raffaele Riccio per le notizie storiche. Letture eseguite da Rossella Rusi.

Le ricette che verranno messe a tavola sono ideate e realizzate da Mariella Riccio, ecco il menù: crostini con scamorza - crostini alla chietina; cavati con ricotta salata e ragu' abbruzzese; pallotte al sugo con uvetta; fuje strascinate (cavolo cappuccio stufato con aromi) e Parrozzo alla D'Annunzio.