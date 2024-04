Al Tpo la cena benefit dell’Hic Sunt Leones Bologna

Una cena in supporto dell’Hic Sunt Leones Bologna, il club di calcio popolare che, oltre alla squadra di Terza categoria Figc, conta anche due squadre dilettantistiche, una squadra femminile e il settore giovanile. L’evento di autofinanziamento del club, ospitato dal Tpo di via Camillo Casarini, prevede una cena alle ore 20 e musica dalle ore 23 in poi con i dj set di Parente dj (Internazionale Trash Ribelle) e Albi (Lo Stato Sociale).

Menù 20 euro bevande escluse, ingresso (dalle ore 23 in poi) 5 euro. Tutte le informazioni sulla pagina Facebook Hic Sunt Leones Bologna.