Cena con Leopardi: musica, letteratura e gastronomia

Costarena Via Azzo Gardino 48

Sabato 5 Febbraio 2022 h.20,30



CENA A CASA LEOPARDI - MUSICA, LETTERATURA, GASTRONOMIA A RECANATI durante la Resturazione (1815 -1835)



A cura di Maria Chiara Mazzi per la parte musicale e Corrado Calo' per le notizie storiche - Modera Raffaele Riccio

Letture eseguite da Rossella Rusi.



Ricette ideate e realizzate da Mariella Riccio.

- Crostini di pecorino e olio tartufato - Crostini di Formaggio e porcini

- Svincisgrassi (lasagne secondo la ricetta recanatese)

- Lombo di maiale al forno con aromi

- Carote al Marsala

- Taralli dolci all'anice glassati

- Un calice di vino



prenotazioni 3711895996