Cena e concerto a sostegno di fondazione Airc ad Anzola Emilia

Evento benefico organizzato dal comitato I Folletti della Notte ed ENAC con il patrocinio del Comune di Anzola dell'Emilia, luned 11 luglio a sostegno di Fondazione Airc per la ricerca contro il cancro. Cena presso il ristorante La Furzeina e concerto - ingresso libero - nel parco pubblico in via delle Terremare ad Anzola. Show dell'imitatore Simone Merini dalle 21,00 alle 21,30 con asta benefica pro AIRC - dalle 21,30 concerto della rock e blues band CAMELOT. Tutto il ricavato dell'evento sara' devoluto a Fondazione Airc per la ricerca contro il cancro

Gallery