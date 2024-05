“Orizzonti del Gusto”: la rassegna gastronomica a Palazzo di Varignana

Orario non disponibile

Il ristorante fine dining “Il Grifone” di Palazzo di Varignana presenta “Orizzonti del Gusto” una rassegna gastronomica in cinque appuntamenti all’insegna della contaminazione creativa in cui lo chef Francesco Manograsso ha invitato in cucina importanti nomi della ristorazione italiana: Errico Recanati del ristorante Andreina, Terry Giacomello del ristorante Nin, Riccardo Forapani del Cavallino, Vincenzo Cammerucci del ristorante Camì e Aurora Mazzucchelli di Casa Mazzucchelli.

Fa da cornice a questa esperienza dei sensi il ristorante Il Grifone ospitato all’interno di Palazzo Bentivoglio, una suggestiva dimora del ‘700 bolognese dove immergersi in un paesaggio emotivo di stucchi, decori, dettagli artistici e di alto antiquariato. Ogni serata promette di far vivere agli ospiti un'avventura culinaria che celebra l'incontro tra diversi approcci alla cucina. Nascono così inaspettate sinergie nell’alternanza delle portate che raccontano e raccolgono tutta la diversità degli chef attraverso nuovi abbinamenti di sapori creando così legami tra stili differenti.

Ogni appuntamento prevede un menù degustazione di sette portate al quale sarà possibile abbinare una speciale selezione di vini scelta appositamente dai sommelier di Palazzo di Varignana. Ciascun percorso è studiato per offrire agli ospiti un'esperienza culinaria che va oltre la tradizionale cena, diventando un vero e proprio viaggio tra le eccellenze del panorama gastronomico italiano e le innovazioni creative.

Cinque serate dedicate ad esplorare la filosofia dei differenti chef, attraverso un dialogo creativo in cucina che promette di estendere l'esperienza del gusto a una vera e propria esplorazione sensoriale.

Programma:

22 Maggio: Errico Recanati di "Andreina" (1 stella Michelin) a Loreto (AN) presenta: "Il Fuoco a Tavola", un viaggio attraverso le tecniche di cottura e affumicatura che definiscono la cucina neo-rurale marchigiana.

18 Giugno: Terry Giacomello del "Nin" (1 stella Michelin), Brenzone sul Garda (VR), presenta: "L’Arte della Sperimentazione", una celebrazione di tecniche innovative e ingredienti locali che anticipano il futuro della gastronomia sostenibile.

12 Settembre: Riccardo Forapani del "Cavallino" a Maranello (MO), presenta: "L'Essenza Emiliana", una serata dedicata alla riscoperta dei sapori tradizionali emiliani con un tocco contemporaneo.

2 Ottobre: Vincenzo Cammerucci del "Ristorante Camì" a Savio (RA) presenta: "Terra e Mare", un'esplorazione delle infinite possibilità culinarie offerte dalla combinazione di prodotti della terra e del mare.

30 Ottobre: Aurora Mazzucchelli di "Casa Mazzucchelli" (1 stella Michelin) a Sasso Marconi (BO) presenta: "Radici d’Autunno" una serata dove tradizione e innovazione si fondono in piatti che sorprendono e deliziano.