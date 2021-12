Cenone di Capodanno gourmet, a firma del pluripremiato Chef Giuseppe Tarantino

Per maggiori informazioni visita il sito

Al Relais Bellaria per l'arrivo del nuovo anno è in programma una cena esclusiva, preparata dal pluripremiato chef Giuseppe Tarantino del Ristorante Corbezzoli.



Premiato con la “forchetta” nella guida ai ristoranti d’Italia del Gambero Rosso 2021 e 2022, Giuseppe Tarantino ha ottenuto diversi riconoscimenti: “Buona Cucina 2019 e 2020” del Touring Club Italiano, “Gran Ragù 2019” ed è stato suggerito dalla guida “Nosterchef – 120 migliori ristoranti a Bologna”. La sua cucina esaudirà i sogni di tutti i palati raffinati sempre in cerca di un'esperienza unica a tavola e sarà allietata da sottofondo musicale, pianoforte e voce.

Il menu di Capodanno prevede girello di manzo, spinacino marinato al miele, salsa rouille e nocciole salate accompagnato da un Prosecco La Tordera Brut. A seguire: insalata di polpo arrosto con crudo di mela verde, finocchio, pompelmo e maionese alla soia; risotto Riserva San Massimo “alla mareggiata” con salsa alle cime di rapa e lime; cilindro di pasta all’uovo con stufato di cappone e fonduta di provolone Del Monaco dop e per finire una ricciola arrosto con cicoria ripassata e cavolfiore alla vaniglia. Tutti i piatti saranno accompagnati da una bottiglia, a scelta, di Falanghina “Le Odi” o di Refosco dal Peduncolo Rosso Antonutti.

Infine verrà servito il dessert: bavarese al cioccolato 72%, lamponi e mandorle accompagnata da Prosecco Col Sandago Extra Dry. Allo scoccare della mezzanotte, come da tradizione, ci saranno panettone del buon augurio, cotechino e lenticchie.

Per riservare il proprio posto e assicurarsi così un fantastico viaggio nel gusto, occorre prenotare. E per chi lo farà entro l'8 dicembre, il costo della cena a persona sarà di 120 euro, anzichè 140 euro.

Non finisce qui. C'è la possibilità di trascorrere anche l'intera notte, prenotando il pacchetto con camera e colazione in questa esclusiva location alle porte di Bologna.

Per informazioni e prenotazioni: 051 453 103 e info@hotelrelaisbellaria.com.