Cento3 incontra Bologna. L'ultimo progetto di Achille Castiglioni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Nel cuore bolognese della cultura artistica, un evento di presentazione dedicato a CENTO3: ultimo progetto di Achille Castiglioni disegnato nel 2001 insieme a Gianfranco Cavaglià, realizzato nel 2021 dal Team EGO.M e in collaborazione con Fondazione Achille Castiglioni. Dopo la prima tappa in Triennale Milano, il percorso “CENTO3 incontra” prosegue negli spazi del MAMbo raccontando il progetto CENTO3 attraverso un dialogo che ne ripercorre la storia progettuale e umana, per poi dedicare uno spazio interattivo a JUST DRAW: carta e strumenti da scrittura CENTO3 per conoscere e provare l’ergonomia della singolare forma trilobata, la leggerezza del grafene e le funzioni versatili ed innovative degli oggetti. Per la particolare sensibilità del progetto CENTO3 alle nuove generazioni, è partner della serata anche il Liceo Malpighi, luogo di formazione ed educazione del Team EGO.M e realtà volta alla curiosità, alla scoperta del bello e alla conoscenza della realtà tramite l’esperienza: caratteristiche fondamentali per la realizzazione di questo progetto. Partecipano: Carlo e Giovanna Castiglioni in qualità di Presidente e Vicepresidente di Fondazione Achille Castiglioni, Gianfranco Cavaglià co-progettista e amico di Achille Castiglioni, il Team EGO.M, terzo partner esecutivo del progetto e Lorenzo Raggi, professore Liceo Malpighi e coordinatore Malpighi La.B.