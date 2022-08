CERSAIE 2022: Salone della ceramica per l’architettura e dell’arredo bagno

Indirizzo non disponibile

Dal 26 al 30 settembre CERSAIE 2022. Torna l'appuntamento internazionale con il design delle superfici, dell'arredo del bagno e delle finiture per lo spazio architettonico

Cinque giorni in cui aziende leader provenienti da tutto il mondo presenteranno in anteprima le tendenze nel campo delle superfici, dell'arredo del bagno e delle finiture per lo spazio architettonico.

Cinque giorni dedicati ai professionisti del mondo del design e della progettazione, contractors e rivenditori per scoprire i nuovi trend, per creare nuove relazioni commerciali e aggiornarsi in un ambiente ricco di stimoli.