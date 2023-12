Sabato 16 dicembre "Cesar Brie: raccontami di domani" all'Oratorio di San Filippo Neri.

Attraverso il percorso della vita di due amiche, lo stimato regista internazionale Cesar Brie racconta una poesia scenica sull’essere donna e sul trascorrere del tempo. É come se il pubblico spiasse le due protagoniste dalla serratura del bagno: conversano, si sistemano, si preparano. Scoprono i cambi della loro figura, si confessano, lavano il corpo e l’anima. In questo bagno gli oggetti più umili ci interpellano e diventano compagni di scena.

I volti ci guardano attraverso lo specchio affinché il reale si riveli come quelle verità che si possono raccontare solo in segreto.

Dalla parte delle Donne

Agidi produzione

Con Vera Della Pasqua e Rossella Guidotti

Testo e regia di Cesar Brie con frammenti di Florencia Michalewicz, Vera Dalla Pasqua e Chiara Davolio