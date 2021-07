Gran finale per la rassegna LIBeRI: il Card. Matteo Zuppi e Cesare Cremonini sul palco di Villa Pallavicini

E' un finale col botto quello di LIBeRI, la rassegna estiva con i protagonisti della cultura, dello sport e dell’arte con a tema la speranza nell’ambito delle iniziative di Bologna Estate. Mercoledì 21 luglio alle 21.15, per l’ultimo appuntamento della stagione saliranno sul palco di Villa Pallavicini l’Arcivescovo di Bologna, Card. Matteo Zuppi e Cesare Cremonini, cantautore bolognese e star del panorama musicale internazionale. Al centro, l’opera di Cremonini, “Let Them Talk – Ogni canzone è una storia”, edito da Mondadori: un viaggio nella vita dell’artista “per fare incontrare, e stringersi in un abbraccio, la mia storia con le stori di chi vi entra o ci passa per caso”. Maestro di cerimonia, il giornalista RAI Massimo Bernardini a cui sarà affidato il compito di traghettare i due protagonisti fra Leopardi e la Vespa, Beethoven e il pop, il presente e le istantanee della vita di Cremonini, canzone dopo canzone.

Perché “Let them talk” è soprattutto questo: un mondo e una vita raccontati a colpi di canzoni. Uno spaccato delle ultime due decadi abbondanti di storia di Bologna e dell’Italia che racconta di un’attrazione totale verso il lato poetico della vita, di curiosità verso l’ignoto, di grandi perdite e di sogni ritrovati, di libri letti e immaginati, di film visti e interiorizzati, per spiegarci che l’arte è una sola e ci ricorda chi siamo. Il tutto sullo sfondo vivido dei famosi colli bolognesi. Ma non solo, anche delle strade segrete di un’Emilia Romagna divertente, sexy, generosa di forme e tollerante nell’animo. Fertile vivaio di grandi talenti e campioni.

L’appuntamento, come sempre, è a Villa Pallavicini, nella fresca e suggestiva cornice del Parco Villaggio della Speranza. Alle ore 19 apriranno anche gli stand gastronomici dove sarà possibile incontrare le famiglie ospiti del Villaggio a cui è affidata la gestione della ristorazione e la preparazione di gustose piadine, tigelle e crescentine. Presente anche il banco libri dalla libreria Ubik di via Irnerio dove sarà possibile acquistare i testi protagonisti delle diverse serate della rassegna e spazi per le famiglie e per i bambini di tutte le età.