Cesare Cremonini live a Imola: c'è la data del gran finale del tour

Cesare Cremonini in tour nel 2022: l'appuntamento a Imola ha una data. Il live dell'artista bolognese sarà il 2 luglio 2022, così come riprogrammato dopo lo stop dovuto all'emergenza pandemica. Sarà anche la data del gran finale del tour, l'ultima tappa.

"Con grande gioia posso annunciarvi le date del tour #CremoniniSTADI2022 - ha scritto sui social Cesare Cremonini - Si parte il 13 Giugno dallo stadio San Siro di Milano (confermata Lignano il 9 Giugno) per chiudere sabato 2 Luglio con il grande concerto evento all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di IMOLA! Voglio ringraziare di cuore tutti voi per la paziente attesa e il continuo supporto!"

Tutti i biglietti acquistati in precedenza avranno valore nelle date riprogrammante. Da questo momento è riaperta la prevendita in tutte le biglietterie autorizzate! Le info riguardanti il riutilizzo dei biglietti e l’eventuale rimborso su LiveNation.it. @livenationit @radioitalia

“Penso che il tour negli stadi e il nuovo album debbano offrire qualcosa in più rispetto a prima. Vorrei che i progetti a cui sto lavorando fossero visioni e segnali capaci di aiutarci a raccogliere i pezzi smarriti. Trasformare quelli vecchi in nuovi. Costruire insieme quello che chiameremo futuro. Questo è il significato che ha per me oggi l’impegno nella musica, il nuovo album a cui sto lavorando e il tour che mi porterà di nuovo sul palco nel 2022”.