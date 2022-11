Cesare Cremonini in concerto all'Unipol Arena: scaletta, curiosità e info utili

Cesare Cremonini da stasera sul palco dell'Unipol Arena per quattro date: lunedì 7 e martedì 8, poi il 11 e l'11 novembre 2022: "Torniamo a casa. Vedrò più di 50.000 persone in quattro date storiche" ha scritto l'artista sui social dando appuntamento ai fan. E intanto tutti i concerti sono sold-out. Cremonini Indoor 2022 arriva dopo il grande successo di Cremonini Stadi 2022, lo spettacolo di Cesare Cremonini continua nei palasport invernali nelle città di Roma, Bologna e Milano e Mantova. La scaletta includerà anche pezzi dei Lunapop che non abbiamo mai smesso di ascoltare e cantare, ci sarà anche lo speciale duetto virtuale con Lucio Dalla.

Ma quale potrebbe essere la scaletta? Ecco quella che ha anticipato il sito Soundblog: si comincia con "La ragazza del futuro" e il gran finale è "Un giorno migliore", che resta poi un grande buon auspicio. Potrebbero esserci delle sorprese, in ogni caso per non sbagliare basta saperle tutte a memoria!

La ragazza del futuro

PadreMadre

Il comico (Sai che risate)

La nuova stella di Broadway

Chimica

Colibrì

Qualcosa di grande (Lunapop)

Buon viaggio (Share The Love)

MoonWalk

Vieni a vedere perché

Le sei e ventisei

Mondo (Con Jovanotti in video)

Logico #1

Grey Goose

Stella di mare (Lucio Dalla duetto virtuale)

Lost in the Weekend

Ciao

Chiamala felicità

50 Special (Lunapop)

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Al telefono

Un giorno migliore (Lunapop)

Cosa è sucesso a Roma: una bimba dà a Cesare dei fiori, lui l'abbraccia

Un mazzo di rose rosse da parte di una piccola fan speciale. Questa la sorpresa che si è ritrovato davanti Cesare Cremonini prima del concerto al Palazzo dello Sport di Roma. Figlia dell'attrice Catrinel Marlon e del produttore cinematografico Massimo Di Lodovico, la bambina ha avuto il privilegio di percorrere i corridoi interni dell'edificio per raggiungere il cantante, che l'ha accolta a braccia aperte poco prima dell'inizio della sua esibizione, così come racconta Today.

Come arrivare al concerto con il bus

In occasione dei quattro concerti di Cesare Cremonini, lunedì 7, martedì 8 giovedì 10 e venerdì 11 novembre sarà attiva la linea speciale Tper 975, un servizio di collegamento diretto, senza fermate intermedie, tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Nelle quattro giornate, gli autobus della linea 975 partiranno in prossimità della Stazione Centrale, dalla fermata I, su viale Pietramellara, lato farmacia, con corse ogni 15 minuti attive dalle ore 17 alle ore 20. Al ritorno, al termine del concerto, i bus partiranno da via Antonio De Curtis ed effettueranno le fermate a richiesta: Ospedale Maggiore, San Felice, Marconi, Piazza dei Martiri, Amendola, Stazione Centrale. Per accedere al servizio di bus dedicato agli eventi che si tengono all’Unipol Arena occorre dotarsi del biglietto speciale-spettacoli di andata e ritorno da 5 euro, valido solo per la linea speciale 975, acquistabile: presso i Punti Tper della Stazione Centrale, dell’Autostazione e di Via Marconi 4, a Bologna, o presso la biglietteria Tper dell’Autostazione di Imola; a bordo dei bus della linea 975 esclusivamente con carte bancarie contactless (carta di credito e tessera bancomat).