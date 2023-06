Charlie G Fennel: Art in the woods and the Sluttification of la mia prozia

Sabato 24 giugno dalle 17:00 al Bosco di Ca’ dei Pini mostra temporanea di Charlie G Fennel.

“Partendo dall’esigenza non di riprodurre la famiglia ma di rigenerarla alle sue radici, sono tornat* negli spazi ereditati e ho ripreso in mano, con un vocabolario queer e transfemminista, le memorie di famiglia impilate in cantina per ridare loro nuova linfa e, mutandone la storia, vendicarmi con una nuova genealogia” – Charlie G Fennel

Salute mentale, fluidità di genere, femminismo e trauma generazionale si incontrano all’interno di questo progetto artistico e approdano negli spazi rurali della provincia bolognese. Una mostra contemporaneamente personale e collettiva, il culmine di un rituale ideato da Charlie G Fennel che ha coinvolto altr* artist* e streghe creative.

La prozia Liliana, marchiata in vita dallo stigma sociale e familiare della “zitella mentalmente instabile”, viene privata dal patriarcato del piacere di definirsi single, slegata, instabile. La società le lascia come unica forma di pietà il manicomio, gli psicofarmaci e l’annichilimento. Dopo vari tentativi di autodeterminazione fallimentari attraverso il suicidio, termina la vita in ospizio.

Sluttification: È un rituale attraverso cui restituire alla prozia la libertà e il piacere di autodeterminarsi che le sono stati negati. Non più zitella ma donna libera, una pazza scatenata che riscopre l’eros, la forza vitale che le è stata sottratta in vita. (per approfondire si veda Sluttification.pdf in cartella stampa)

Il progetto ha inizio con il recupero degli abiti dismessi della prozia Liliana, stampati e serigrafati, per poi riprendere nuova forma sui corpi di modell* queer e dissidenti e culminare nella mostra temporanea: il rituale di sluttification che avverrà al fresco del bosco di Ca’dei Pini, tra le colline di Dozza, sabato 24 giugno dalle ore 18:00.

Stampa e serigrafie a cura di La Bile Lab

Modell* e fotograf* (in ordine alfabetico): Cash Exum, Castle, Charlie Fucking Bianchetti, Charlie G Fennel, Foryst, La Bile Lab, La Simon, Leenaw, Marina, ???? & Vega.

Sarà possibile acquistare le foto in esposizione