"Che genere di cittadinanza": partiamo dal lavoro per costruire parità

Due giornate con ospiti nazionali e politici per parlare di donne, lavoro e parità di genere.

Si discuterà dei bisogni dell’imprenditoria culturale, un settore spesso sottovalutato dal punto di vista economico e del valore sociale, che vede ancora poche donne protagoniste. Ascolteremo poi l’esperienza delle Presidenti dei Quartieri di Bologna, che operano in un’amministrazione attenta alle Pari Opportunità e alla tutela delle differenze. Parleremo con le lavoratrici sportive delle nuove tutele introdotte dalla recente Riforma dello sport. Infine, entreremo nel mondo della moda da due punti di vista molto distanti: da un lato una grande azienda, La Perla, che passa in mani straniere e lascia trecentocinquanta lavoratrici senza stipendio, dall’altro l’esperienza di piccole realtà imprenditoriali guidate da donne che hanno sempre più a cuore la sostenibilità, l’unicità e l’artigianato contro il dilagare del fast fashion.



Il programma completo della rassegna:



venerdì 12 aprile

dalle 18 alle 19.30

Ancora poche: imprenditoria culturale tra stereotipi e discriminazioni

Intervengono

Marzia Stano ed Elisa Placucci, operatrici culturali e discografiche Elastico f/Art

Mariolina Catani, co-founder & Art-Director TANK-Serbatoio Culturale & NNNAAAMMM Records

Marzia Avallone, ideatrice culturale e musicale e co-founder TANK-Serbatoio Culturale

Emanuela Teodora Russo, avvocata di Note Legali

Francesca Barone, co-founder Equaly

Laura Gramuglia, operatrice culturale e founder La città delle donne

Modera: Salvatore Papa, caporedattore Zero Bologna



sabato 13 aprile

dalle 10.30 alle 12

Emancipazione e partecipazione politica: l’esperienza delle Presidenti

Intervengono: le Presidenti dei Quartieri di Bologna

Modera: Giulia Sudano, Presidente Period Think Tank



dalle 14 alle 15.30

Sportive per lavoro: Riforme e Professionismo

Intervengono

Roberta Li Calzi, Assessora allo sport e bilancio del Comune Bologna

Luisa Rizzitelli, Presidente ASSIST

Valeria Gherardini, Responsabile Ufficio Progettazione Nazionale e Politiche Internazionali AiCS

Milca Colombo, Atleta Associazione Eden

Modera: Patrizia Cupo, giornalista e responsabile comunicazione AiCS



dalle 15.30 sarà attivo lo stand di Libri su misura Edizioni del Loggione, la libreria specializzata in libri per bambin* e ragazz* con la collana “Donne che hanno fatto l’impresa”



dalle 16 alle 19

Donne che fanno l’impresa: come cambia la moda a Bologna

I nuovi volti della moda a Bologna tra bisogni e opportunità

Intervengono

Rosa Maria Amorevole, Presidente Q. re S. Stefano

Rossella Piergallini, Docente corso Fashion Design Accademia Belle Arti di Bologna

Margherita Manetto, stilista e founder C_Alma

Sara Biancalana, founder Cobalto Lab

Luce Gavassini, founder Cobalto Lab

Anna Romani, Responsabile progetto Gomito a Gomito Freeware

Caterina Libouri, co-founder Double Trouble



Quando la lingerie non è più un lusso: il caso La Perla

Intervengono

Simona Lembi, Resp. del Piano per l’Uguaglianza della Città Metropolitana di Bologna

Stefania Pisani, Segretaria Generale Filctem Cgil Bologna

Rappresentanti lavoratrici La Perla

Modera: Serena Bersani, giornalista, Presidente GiULiA (Giornaliste Unite Libere Autonome) e consigliera Ordine dei Giornalisti



dalle 19.30

Sfilata marchi C_Alma e Cobalto Lab in Sala Biagi, Q. re S. Stefano Bologna

Casa delle Associazioni al Baraccano – via Santo Stefano 119/2, Bologna



I panel e la sfilata finale sono a ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria su eventbrite



Durante tutta la Rassegna sarà presente l'animazione per bambin*, e il bar della Casa delle Associazioni sarà sempre aperto per il pranzo e per gli aperitivi.