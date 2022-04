Chi cerca trova! Triade archeologica fra misteri svelati e grandi scoperte

L'Isola del Tesoro festeggia nel 2022, tre anniversari importanti.

1) 200 anni di Friedriech Schliemann che sulle tracce di Omero trovò 150 anni fa le rovine di Troia.

2) 200 anni dalla scoperta di Champollion del modo per decifrare i geroglifici della stele di Rosetta.

3) 100 anni dalla scoperta dell'accesso alla Tomba di Tutankhamon da perte dell'archelogo Howard Carter.



In tre serate, approfondiremo in modo originale questi eventi:

Mercoledì 27 aprile 2022 ore 21.00 Marina Marazza presenta il suo libro "L'uomo del sogno" (Solferino) dedicato alla figura di Schliemann.

Mercoledì 4 maggio 2022 ore 21.00 Federico Rocchi presenta "Si pervicacia e cose meravigliose" sulla scoperta della tomba di Tutankhamon.

Mercoledì 11 maggio 2022 ore 21.00 Federico Rocchi presenta "Champollion e la storia del suo successo"



EVENTO GRATUITO - PRENOTAZIONI con mail a isoladeltesoro.trebbo@gmail.com