Chi ha nascosto il Carnevale? Bimbi protagonisti del pomeriggio interattivo

A Carnevale ogni scherzo vale e ogni regola non vale e quest’anno ancora di più. Bimbi siete pronti a passare un pomeriggio super dove ballare, saltellare, risolvere enigmi, salutare supereroi, assistere a spettacoli magici e ridere a più non posso?

NON VI RESTA CHE PARTECIPARE A “CHI HA NASCOSTO IL CARNEVALE?”



SABATO 20 FEBBRAIO 2021 dalle ore 16,30 alle 18,30/19,00

PER INFO e ISCRIZIONI: mariuanimazione@gmail.com

INIZIATIVA ORGANIZZATA da Mariù Animazione con la collaborazione di Fresita, Genna Bolla, Ghiribizzo Animazione, Toby Animazione e Spettacolo



*CHI HA NASCOSTO IL CARNEVALE?*

Vi aspetta un pomeriggio online, sulla piattaforma zoom in cui sarete catapultati all’interno di una storia in cui i personaggi vi coinvolgeranno con tante attività e spettacoli ma per riuscire a risolvere l’enigma servirà l’aiuto di tutti voi. Un percorso interattivo ricco di storie, spettacoli di bolle di sapone, laboratori e giochi.

*Volete sapere chi ci sarà?*

Seguite le pagine degli animatori…..nei prossimi giorni vi sveleranno alcuni segreti!



L’evento sarà il *20 febbraio 2021* dalle ore 16:30 alle ore 18:30/19:00 al costo di €8 a bambino.



ATTENZIONE, parteciperete attivamente commentando in chat durante l’evento, e alla fine sarete coinvolti anche con audio e video per una sfida finale! NON DIMENTICATE di travestirvi!!

