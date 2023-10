"Chicago": a Bologna uno dei musical più longevi di Broadway

55 euro intero (possibilità di sconto speciale per i lettori)

Prezzo 55 euro intero (possibilità di sconto speciale per i lettori)

Scritto da tre autori d’eccellenza, John Kander (musica), Fred Ebb (testi e libretto) e Bob Fosse (libretto, regia e coreografia), Chicago è uno dei grandi classici del musical. È uno spettacolo la cui fama internazionale è aumentata notevolmente in tutto il mondo dopo l’uscita dell’omonimo film nel 2002, vincitore di 6 premi Oscar.

Grazie a un mix unico fatto di jazz, musica e coreografie coinvolgenti, Chicago è considerato non solo uno dei musical più noti di Broadway, ma anche uno dei più celebri e longevi.

Dopo il debutto a Broadway nel 1996, in oltre 25 anni è stato rappresentato in 36 paesi e premiato con 6 Tony Awards, 2 Olivier Awards, un Grammy e migliaia di standing ovation.

Biglietti scontati per i lettori di BolognaToday: scarica QUI il tuo sconto speciale

Lo sfondo è la ruggente metropoli dell’Illinois, un universo brulicante di storie, intrighi, sete di successo e manipolazione dell’opinione pubblica da parte dei media.

Tra gli interpreti, Stefania Rocca e Chiara Noschese; quest’ultima ha curato anche la regia dello show di cui scrive:

«Me lo immagino violento, colorato, un’esplosione di eventi a tinte forti, in un mondo che è come un circo, un circo eccessivo e irriverente, privo di etica e carico di intrighi, dove la notorietà esplode quanto più estremo è il crimine. Uno specchio grandguignolesco del nostro tempo».