"Child Abuse": filmostra d'arte sulla delicata tematica dell’abuso sui minori

Sono oltre 100mila i bambini nel nostro Paese vittime di violenza, un terzo delle quali si consuma in ambito domestico: numeri drammatici, che il contesto pandemico, con la forzata permanenza in ambito domestico, pare aver esacerbato. Un problema che l’OMS ha definito “di salute pubblica”, con un preoccupante aumento delle violenze sui più piccoli, che si associa ai rischi psicologici dell’isolamento e all’incremento delle nuove povertà.

Filmostra d’arte contemporanea ideato e curato da Eleonora Frattarolo

Nasce proprio dalla necessità di riaccendere i riflettori sul problema dei minori vittime d’abuso CHILD ABUSE, filmostra d’arte contemporanea ideato e curato da Eleonora Frattarolo, con la regia di Davide Mastrangelo. Il film nasce all’interno del Progetto europeo ProChild, e vede come referenti per l’Italia Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, IRCCS Policlinico di S. Orsola e Genus Bononiae. Musei nella Città. Il progetto si pone come obiettivo la protezione e il supporto di Minori abusati, attraverso interventi multidisciplinari e mira a creare un modello di cooperazione integrato tra stakeholder coinvolti nelle attività di risposta ai casi di violenza sui minori.

Il progetto c'era, si è trasformato così a causa della pandemia

L’idea iniziale di una mostra che avrebbe dovuto essere allestita a Bologna ha dato vita, con il perdurare dell’emergenza sanitaria, a un ulteriore sviluppo del progetto, con il filmostra d’arte contemporanea che coinvolge quindici artisti – Maurizio Cattelan, Elisabetta di Sopra, Giosetta Fioroni, Luciano Leonotti, Eleonora Mazza, Paolo Migliazza, Gianni Moretti, Rufoism, James Rielly, Edoardo Sessa, Vanni Spazzoli, Sandra Tomboloni, Massimiliano Usai, Nicola Vinci, Silvia Zagni – e include nella narrazione anche i galleristi prestatori di opere, i legali e i medici afferenti al reparto di Pediatria d’Urgenza e al Pronto soccorso Pediatrico del Policlinico S. Orsola. Tessere di un insieme le cui voci, in questo cammino visivo, scandiscono saperi e competenze molteplici, ma omogenee a un comune obiettivo etico: l’attenzione verso un’infanzia e un’adolescenza turbata, violata, abusata, e la protezione e il supporto ai minori abusati attraverso interventi multidisciplinari, che coinvolgono anche il linguaggio artistico, in grado di far emergere il nucleo e l’essenza della riflessione. Il film sarà visibile sul sito prochildproject.org, sul sito del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi www.aosp.bo.it e su piattaformaventiventi.genusbononiae.it (sezione “Archivio”).

CHILD ABUSE mostra sculture, video d’artista, dipinti, fotografie, installazioni, prospettando così una linea di ricerca creativa che assolve anche a un’importante comunicazione sociale e si avvale di differenti linguaggi, o esplicitamente politici, o relativi a sottili dinamiche psichiche, o ancora rappresentativi di una feroce quotidiana banalità del male. Opere dove il tempo “perduto” dell’abuso non è affatto rimovibile, né da celare, perché svelandolo s’innerva nella coscienza dell’io dell’Autore e del riguardante, e quindi, attraverso la crescita individuale produce, per vie intricate e inaspettate, la storia. Anche la grande storia.



PROCHILD (PROtection and support of abused CHILDren through multidisciplinary intervention) è un Progetto biennale coordinato dall’Università di Bologna contro la violenza sui Minori per età, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza (REC) 2014-2020. Il Progetto, coordinato dal Professor Marcello Lanari, Direttore Pediatria d’Urgenza e Pronto Soccorso Pediatrico IRCCS Policlinico di Sant’Orsola, vede capofila l’Italia e coinvolge Organizzazioni governative ed universitarie di sei Paesi europei (Finlandia, Francia, Regno Unito, Grecia, Germania e Italia) con una profonda e diversificata esperienza. PROCHILD mira ad affrontare il fenomeno della frammentazione dei servizi di protezione e supporto ai minori vittime di violenza e creare una rete multidisciplinare tra stakeholder, replicabile in tutta la regione europea, nell’ambito dei servizi per la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il progetto affronta il fenomeno della sottonotifica o mancanza di segnalazione e denunce dei casi di violenza, e definisce un approccio comune basato sulla complementarietà delle competenze per il supremo interesse del Minore.



Il Progetto è di rilevante importanza in quanto permette ai detentori della responsabilità genitoriale ed educativa e alle vittime di ricevere un’informazione adeguata, supporto, protezione, e un migliore accesso ai procedimenti giudiziari.



“CHILD ABUSE” Filmostra d’arte contemporanea

Opere di:

Maurizio Cattelan, Cuore, pezzo di ricambio, 1988

Elisabetta di Sopra, The care, 2019

Giosetta Fioroni, Autoritratto a nove anni, 1966

Luciano Leonotti, Rituali, 2000 - 2015

Eleonora Mazza, Senza titolo, 2000; Dimensioni verticali, 2020; Il compleanno, 2019; Aletheia, 2020;

Alice, 2020; Mary, 2020

Paolo Migliazza, We are not super heroes, 2017-2020

Gianni Moretti, E se non potrò dimenticarti almeno non t’incontrerò più, 2021

Rufoism, Due tranquilli, 2016

James Rielly, Fear of gun, 2009

Edoardo Sessa, Quel che rimane nei cassetti, 2021

Vanni Spazzoli, Pierino e il lupo, 1989

Sandra Tomboloni, Orfani, 2014

Massimiliano Usai, Pace libera Tutti, 2018; Rosalia Kali Parinati, 2019

Nicola Vinci, Storie, 2013

Silvia Zagni, L’isola delle scalze, 2020; Sarcofago, 2020



Ideazione, direzione artistica, sceneggiatura: Eleonora Frattarolo

Regia: Davide Mastrangelo

Progettazione logo, progettazione grafica e comunicazione: Luciano Leonotti - Trasguardo

Montaggio: Francesca Leoni & Davide Mastrangelo

Direttore della fotografia: Walter Molfese

Fonico: Luca Agnoletti

Gaffer: Davide Serra

Musica: Andrea Lepri

Voice over: Eleonora Frattarolo

Sottotitoli: TAM TAM studio



Enti Promotori: Policlinico di S. Orsola (IRCCS), Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (DIMEC), Genus Bononiae - Musei nella Città