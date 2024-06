Chiostro del Teatro Arena del Sole: il calendario degli appuntamenti estivi

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 25/06/2024 al 11/07/2024 Orario non disponibile

Torna anche quest’anno la rassegna di spettacoli e appuntamenti estivi a cura di Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale InChiostro, che dal 25 giugno all’11 luglio animerà il Chiostro del Teatro Arena del Sole di Bologna ogni martedì, mercoledì e giovedì alle ore 21.30 e, solo per la prima settimana, anche il venerdì.

Il progetto è parte di Bologna Estate 2024, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena. La programmazione si snoda lungo 3 settimane per un totale di 10 serate e vede l’intreccio di spettacoli teatrali, danza e letture dedicate alla nuova drammaturgia: dall’attore Valerio Aprea che interpreta tre monologhi dello sceneggiatore e regista Mattia Torre, ad alcune compagnie del territorio come Arte e Salute con Lazin’ on a sunny afternoon. Quattro pezzi di Harold Pinter (e uno dei Kinks); Teatrino Giullare con Drone tragico. Volo sull’Orestea e Archivio Zeta con Scalare la montagna incantata da Thomas Mann.

Tre gli appuntamenti di danza con CARNE - il focus di drammaturgia fisica di ERT curato della coreografa Michela Lucenti: Magnificat, il progetto della danzatrice e coreografa Amina Amici; Sonja di e con Federica Tardito; Par coeur By heart di Antonio Carta. Infine tre serate dedicate alla lettura di quattro diversi testi realizzati nell’ambito del progetto internazionale Theatre For Democracy, una rete di teatri europei impegnati a dare voce alla nuova drammaturgia e che quest’anno hanno lavorato sul tema del fascismo. Al termine delle letture seguono gli incontri di approfondimento con esperti attorno alle questioni proposte dalle opere, moderati dalla docente di Letteratura inglese, studi di genere, storia della cultura dell’Università di Bologna Rita Monticelli.

Il programma

martedì 25 giugno, ore 21.30

Gola e altri pezzi brevi

di Mattia Torre

legge Valerio Aprea

musiche di Giuliano Taviani e Carmelo Travia

mercoledì 26 giugno ore 21.30

Theatre for Democracy

Out-defining

testo di Francesca Lancelotti

opera selezionata da Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale

nell’ambito del corso Drammaturgie: Alta formazione di scrittura teatrale co-finanziato dal Fondo Sociale

Europeo, Regione Emilia-Romagna

leggono Giusto Cucchiarini, Stefano Moretti, Giulia Valenti

segue incontro Linguaggio inclusivo e non inclusivo, parole e potere

con Rita Monticelli, docente di Letteratura inglese, studi di genere, storia della cultura dell’Università di

Bologna e l’autrice Francesca Lancelotti

giovedì 27 giugno ore 21.30

Magnificat

progetto, coreografia e interpretazione Amina Amici

musiche originali Bruno de Franceschi, Frequenze Nomadi Orchestra

tromba Mirio Cosottini

compagnia Zerogrammi

nell’ambito di CARNE focus di drammaturgia fisica

venerdì 28 giugno ore 21.30

Lazin’ on a sunny afternoon

Quattro pezzi di Harold Pinter

(e uno dei Kinks)

da Harold Pinter

adattamento e regia Nicola Berti

costumi Elena Dal Pozzo

con gli attori e le attrici della Compagnia Arte e Salute:

Luca Bandiera, Barbara Esposito, Luca Formica, Pamela Giannasi, Filippo Montorsi, Mirco Nanni, Giulia

Sevim Pellacani, Tiziano Renda, Roberto Risi

assistente alla regia Enrico Caracciolo

produzione Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale

martedì 2 luglio ore 21.30

Drone tragico

Volo sull’Orestea

creato, interpretato e diretto da Teatrino Giullare

musiche Cleaning Women

maschere e costumi Cikuska

mercoledì 3 luglio ore 21.30

Theatre for Democracy

Rexit!

testo di Valentijn Dhaenens, Vincent Stuer & Bruno Vanden Broecke

opera commissionata da KVS - Brussels

leggono Stefano Moretti e Jacopo Trebbi

segue incontro

con Marino Sinibaldi

modera Rita Monticelli

giovedì 4 luglio ore 21.30

Sonja

liberamente ispirato alla figura di Sonja dall’opera Zio Vanja di Anton ?echov

di e con Federica Tardito

accompagnamento alla creazione Aldo Rendina

compagnia Tardito/Rendina

nell’ambito di CARNE focus di drammaturgia fisica

martedì 9 luglio ore 21.30

Scalare la montagna incantata

da Thomas Mann

a cura di Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni

partitura musicale Patrizio Barontini

con Diana Dardi, Gianluca Guidotti, Pouria Jashn Tirgan, Giuseppe Losacco, Andrea Maffetti, Enrica

Sangiovanni, Giacomo Tamburini

violoncello Francesco Canfailla

produzione archiviozeta

mercoledì 10 luglio ore 21.30

Theatre for Democracy

Si alza il mare

testo di Gurshad Shaheman

opera commissionata da Comédie de Reims

93 metri di lunghezza

testo di Denise Duncan

opera commissionata da Teatre Nacional de Catalunya

nell’ambito del corso Drammaturgie: Alta formazione di scrittura teatrale co-finanziato dal Fondo Sociale

Europeo, Regione Emilia-Romagna

leggono Stefano Moretti e Jacopo Trebbi

segue incontro

con Christian Raimo

modera Rita Monticelli

giovedì 11 luglio ore 21.30

Par cœur By heart

investigazione d’una individualità apolide sui temi di memoria oblio e ambiguità della coscienza

creazione e interpretazione Antonio Carta

primo studio

nell’ambito di CARNE focus di drammaturgia fisica

InChiostro fa parte di Bologna Estate 2024, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena InChiostro fa parte di Bologna Estate 2024, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico

Bologna-Modena.