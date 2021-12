"Chissà se va": Capodanno con le canzoni di Raffaella Carrà

San Giovanni in Persiceto

Un testo teatrale che, in chiave leggera e brillante, porta in scena l’altalena dell’amore nelle coppie di ogni genere e tra genitori e figli in arrivo e già al mondo. Un susseguirsi di equivoci, gag esilaranti, visite inaspettate che sconvolgono equilibri di coppia, mamme eccentriche e mine vaganti saranno l’intreccio attraverso il quale si svilupperà una storia di famiglie, raccontata con i più grandi successi di Raffaella Carrà.





Biglietti su vivaticket o box office.