Christmas Clown a Cava delle Arti: cosa succede quando 5 clown decidono di occupare la piazza?

Da venerdì 17 a sabato 18 dicembre lo spettacolo Christmas Clown in scena sul palco di Cava delle Arti. 5 clown decidono di occupare la piazza per raccontarci qualcosa. O forse no. Forse sono la loro curiosità, i loro sguardi e la loro scoperta del mondo ad immergerci in una realtà distorta, suggerendoci pensieri, immagini, forse una storia.

Il Collettivo Clown è composto da 5 attori di Fraternal Compagnia, provenienti da percorsi artistici diversi, che si uniscono per esplorare insieme l’universo e il linguaggio che si nasconde dietro al naso rosso. Da giochi, esercizi e improvvisazioni si disegnano i caratteri dei 5 personaggi. Durante il processo di creazione osservano e scoprono altri modi per vedere, percepire e raccontare una realtà, che fuori dalla scena, sembra non avere più senso. In scena, il tempo sospeso apre una finestra: è il clown che ci presta il suo sguardo per ribaltare il mondo, capovolgere la realtà e ricominciare daccapo.

Progetto

Lo spettacolo di Pentaclown nasce come prima produzione del Collettivo, che dopo aver trascorso un percorso di formazione con diversi insegnanti, continua ad esplorare assieme. Tra gli insegnanti Colette Tomiche, del Conservatorio di Gentilly (Ile de France) che ha seguito il gruppo durante degli stage e delle residenze di lavoro, Vladimir Olshansky (Slava Snow Show, Cirque du Soleil), e Andrea Menozzi.

A questo spettacolo seguirà poi anche quello natalizio di Christmas Clown.

Tecniche e linguaggi diversi si uniscono in questo spettacolo, vero rito di iniziazione per ognuno dei 5 clown, che scopre se stesso, piano piano, insieme al pubblico.

Equipe: 5 attori, 1 musicista