Christmas exhibition terza edizione alla Galleria d’Arte Contemporanea Wikiarte

La Galleria d’Arte Contemporanea Wikiarte in Galleria Falcone e Borsellino 2/D Bolognainforma che sabato 17 dicembre 2022 ore 17.00 si terrà l’apertura delle mostra CHRISTMAS EXHIBITION TERZA EDIZIONE.



Artisti in mostra



Angela Petruzzi, Anna Rita Barbieri, Caterina Valleri, Emidio Mastrangioli, Fiorella Manzini, Gianni Panciroli, Maria Irene Vairo, Jeannette Fasce, Luisella Traversi Guerra, Manuela Andreoli, Marco Rovina, Maria Franca Grisolia, Marilena Visini, Massimo Guglielmotto, Moira Lena Tassi, Narcis Nicolae Teodoreanu in arte Tiberra, Raffaella Guarducci, Silvia Bruzzi, Taichi Ichikawa, Tiziana Leobruni, Vandagrazia De Giorgi



L’atto del sentire, suscitato da uno stimolo: colto dall’occhio, che lo ritiene rilevante, cui la mente si oppone, generando uno stato psichico chiamato emozione. La cui matrice vige in un dipinto, in una foto se non in una scultura che rappresentino, attraverso le rispettive forme e colori, la meta del percorso condotto da ogni artista. La ricerca dello strumento ideale che azzeri la distanza tra la visione interiore e la sua rappresentazione, di cui l’opera generata altro non è che il miglior riflesso: tangibile e condiviso, ma pur sempre personale. Dai cui insieme vibra una sola voce collettiva, come l’eco di un coro, i cui timbri e toni dei componenti conservano le rispettive indivualità e possibilità espressive. Distinte tra loro ma al contempo raccolte, con sistemica armonia, come le stelle del firmamento: nell’intento compiuto di esprimere ed interpretare la magia dell’arte, cogliendo l’invito a lasciarci sedurre dalla sua innata poesia.



Testo critico e presentazione:

Pietro Franca



Per i possessori di CARD CULTURA sconti riservati sull’acquisto delle opere



Durata mostra:

17 dicembre – 30 dicembre 2022

dal martedì al sabato dalle 11.00/13.00 – 15.00/18.00

30 dicembre chiusura ore 13.00



Info e contatti:



Sito: www.wikiarte.com