Dal 7 all'8 dicembre "The Christmas Show". Il grande spettacolo di Natale in scena al Teatro Celebrazioni.

Un viaggio attraverso la magia del Natale che vede sul palcoscenico 40 artisti, 165 costumi e una colonna sonora di 100 minuti con grandi classici e brani natalizi inediti. È la Vigilia di Natale e la stazione centrale è colma di passeggeri, l’aria di festa si respira ormai dappertutto. Si sente il rintocco del grande orologio, poi il fischio del treno e una nuvola di fumo… Il misterioso capotreno invita tutti i suoi ospiti a salire a bordo. Che il nostro magico viaggio abbia inizio!

Attraverseremo il Polo Nord, incontreremo la Regina delle Nevi, visiteremo la fabbrica di Santa Claus, il paese del Grinch e scopriremo le tradizioni natalizie del nostro bel paese, storie antiche mai raccontate. Uno spettacolo coinvolgente dai ritmi travolgenti, luci, atmosfere ed effetti speciali, per rivivere ciò che ognuno di noi porta nel cuore nel periodo più magico dell’anno. Una gioia per i più piccini, ma anche per i grandi che tornano bambini.