Mercatini, attività fiabesche, musical e luminarie: il Christmas Village Bologna per un Natale da sogno

Dicembre è arrivato e siamo finalmente giunti al periodo più magico dell'anno, il Natale. Tra luci, decorazioni, leccornie e tanti eventi a tema, questo è il periodo ideale per godere delle feste in famiglia o tra amici in una location esclusiva: il Villaggio di Natale più cool di Bologna.

Il Christmas Village di Bologna a FICO

Scopri il Villaggio di Natale più grande della città. Fino al 7 gennaio 2024, FICO ospita il Christmas Village Bologna realizzato da CELS Group, società leader nel mondo per scenografie ed eventi unici e spettacolari. Il Villaggio si estende su oltre 10.000 metri quadrati all'interno di FICO, in un vero e proprio itinerario polare alla scoperta dei luoghi e dei personaggi iconici di ogni Natale. Luminarie, alberi giganti, renne parlanti, elfi laboriosi, trenini innevati, slitte volanti, il pattinaggio sul ghiaccio, l’immancabile casa di Babbo Natale e tanto altro. Un’esperienza senza età per immergersi nella più calda delle atmosfere natalizie.

Eventi e attività

Tante le interessanti attività proposte per i più piccini e non solo, da non perdere assolutamente. Ecco un’anticipazione di quello che sarà possibile trovare:

Polar Express : un magico trenino su rotaia che accompagnerà i bambini e le loro famiglie, senza mai farli uscire da FICO, direttamente al Polo Nord, nella casa di Babbo Natale.

: un magico trenino su rotaia che accompagnerà i bambini e le loro famiglie, senza mai farli uscire da FICO, direttamente al Polo Nord, nella casa di Babbo Natale. Un viaggio in slitta virtuale che consentirà di provare, grazie alla realtà virtuale, l’emozione che Babbo Natale vive la notte del 24 dicembre;

che consentirà di provare, grazie alla realtà virtuale, l’emozione che Babbo Natale vive la notte del 24 dicembre; Secret Santa : qui si potrà entrare per la prima volta nel castello di Babbo Natale. I bambini scopriranno come costruisce, assieme agli elfi, i regali che poi consegnerà la notte della vigilia.

: qui si potrà entrare per la prima volta nel castello di Babbo Natale. I bambini scopriranno come costruisce, assieme agli elfi, i regali che poi consegnerà la notte della vigilia. Zoo di luci : uno spazio in cui godere di installazioni luminose e gigantesche di animali, dalle giraffe ai leoni, tutti a grandezza naturale.

: uno spazio in cui godere di installazioni luminose e gigantesche di animali, dalle giraffe ai leoni, tutti a grandezza naturale. Il mondo sottomarino : un’area in cui si potranno ammirare installazioni luminose delle creature dell’Oceano come squali e delfini.

: un’area in cui si potranno ammirare installazioni luminose delle creature dell’Oceano come squali e delfini. Natale in favola : uno spazio dedicato ad installazioni ispirate alle favole più famose e amate dai bambini, da Alice nel Paese delle Meraviglie a Cenerentola.

: uno spazio dedicato ad installazioni ispirate alle favole più famose e amate dai bambini, da Alice nel Paese delle Meraviglie a Cenerentola. Candyland : un’area in cui ad essere protagoniste saranno installazioni luminose di dolcetti e caramelle.

: un’area in cui ad essere protagoniste saranno installazioni luminose di dolcetti e caramelle. Pista del ghiaccio in musica : non poteva mancare la pista del ghiaccio in cui pattinare circondati da spettacolari note musicali luminose.

: non poteva mancare la pista del ghiaccio in cui pattinare circondati da spettacolari note musicali luminose. Selfie point : all’interno del Christmas Village saranno allestite 20 postazioni luminose per selfie.

: all’interno del Christmas Village saranno allestite 20 postazioni luminose per selfie. Arena eventi : ogni giorno, per tutto l’orario di apertura, si alterneranno sul palcoscenico dell’Arena Centrale vari spettacoli, dal musical sul Natale ai canti Gospel, dalle evoluzioni de Les Farfadais agli show del Mago Casanova.

: ogni giorno, per tutto l’orario di apertura, si alterneranno sul palcoscenico dell’Arena Centrale vari spettacoli, dal musical sul Natale ai canti Gospel, dalle evoluzioni de Les Farfadais agli show del Mago Casanova. Mercatino di Natale: all’interno del Christmas Village sarà allestito un piccolo mercatino in cui si potranno acquistare decorazioni natalizie e dolci della tradizione.

Inoltre, ogni giovedì e venerdì, il Christmas Village Bologna, dalle ore 15.00 fino alla chiusura, si animerà con attività continuative che incantano i piccoli ospiti. Appena entrati, i bambini verranno accolti in un'Area Laboratorio. Qui, un animatore elfo guiderà i piccoli in attività artistiche, dove potranno esprimere la loro creatività realizzando manufatti natalizi. Nel Ranch delle Renne, un animatore offrirà loro l'esperienza unica del face painting, trasformando i bambini in piccole renne scintillanti, pronte a vivere la magia del Natale. Infine, nella Casa di Babbo Natale, i bambini verranno accolti da un elfo che li guiderà in un viaggio incantato. Insieme, scriveranno la loro lettera a Babbo Natale, esprimendo i loro desideri e sogni. Infine, verranno accompagnati davanti a Babbo Natale in persona, un incontro che lascerà nei loro cuori un ricordo indimenticabile.

Nel weekend

Ogni weekend, infine, il Christmas Village di Bologna si trasformerà in un magico regno dove i sogni dei bambini prendono vita. Dalle ore 13.00 alle 20.00, un percorso animato attende i piccoli visitatori, offrendo loro un'avventura unica in sei tappe affascinanti.

All'entrata, ogni bambino riceverà la Christmas Card, una tessera suddivisa in sei parti, ciascuna corrisponde ad un'esperienza unica all'interno del Villaggio. Ad ogni tappa completata, gli animatori metteranno un timbro sulla Christmas Card, come se fosse il passaporto di un viaggio nel paese meraviglioso del Natale.

Informazioni utili

FICO è a ingresso gratuito e vi aspetta numerosi in via Paolo Canali 8 a Bologna. Il giovedì, il venerdì e la domenica dalle ore 11.00 alle 22.00; sabato dalle 11.00 alle 23.00. Per le aperture straordinarie controlla il sito fico.it. Per partecipare al Christmas Village occorre acquistare i biglietti al prezzo di 18 euro (adulti); 14 euro (bambini). Ingresso gratuito per i minori di 3 anni. Tutte le esperienze sono incluse nel biglietto. Per maggiori informazioni: Christmas Village Bologna.