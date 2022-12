Sabato 10 dicembre “A Christmas Welcome”, concerto di Natale al Cinema/Teatro Massarenti di Molinella.

Concerto di Natale che accoglie il pubblico con la magia dei BSMT Singers, trenta fra le migliori voci della Bernstein School of Musical Theater, e lo introduce a un repertorio tratto dalla tradizione natalizia di alcuni paesi del mondo, dai grandi classici ai brani meno conosciuti.

Direzione Shawna Farrell e Vincenzo Li Causi – accompagnamento al pianoforte Maestro Maria Galantino.

La Bernstein School of Musical Theater è ad oggi una delle più rinomate Accademie di formazione nelle arti dello spettacolo in Italia. Fondata dalla canadese Shawna Farrell, ha prodotto e portato in scena alcuni dei più famosi Musical a livello internazionale e ideato e lanciato il primo Festival interamente dedicato al genere del Musical “A Summer Musical Festival”. L’Accademia è riconosciuta dal MIBACT come Scuola di Eccellenza nazionale operante nell’ambito dell’Altissima Formazione ed è accreditata presso la Regione Emilia-Romagna come Ente di Alta Formazione. Nel 2020 è diventata, inoltre, la prima scuola di Musical Theater ad essere riconosciuta come soggetto AFAM in grado di rilasciare un diploma di I livello riconosciuto dal MUR