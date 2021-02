"Ciao Italia! Un secolo d’immigrazione italiana in Francia (1860-1960)"

Dal 1°al 28 febbraio l’Alliance Française di Bologna accoglie nella propria sede la mostra itinerante "Ciao Italia! Un secolo di immigrazione italiana in Francia (1860-1960)", ideata e realizzata dal Palais de laPorte Dorée - Musée national de l’histoire de l’immigration de Paris ed ispirata all'omonima grande mostra tenutasi a Parigi nel 2017.



La circolazione della mostra in in Italia è coordinata dall’Institut français Italia e quella di Bologna vede la collaborazione della Fédération des Alliances Françaises d’Italie.



Ciao Italia! si compone di 16 pannelli che rappresentano un itinerario geografico, socio-economico e culturale degli immigrati italiani in Francia dal Risorgimento agli anni della Dolce Vita.



Tra l’Ottocento e il Novecento, circa 26 milioni di Italiani e Italiane emigrano per motivi sia economici che politici. Una parte di essi si dirigono in Francia che all’epoca mancava di manodopera. Gli Italiani diventano così gli stranieri più numerosi in Francia dall’inizio del XX secolo fino agli anni 60’. Oggi commemorata, la loro integrazione non avvenne comunque senza intoppi. Tra diffidenza e desiderio, violenze e passioni, rifiuto e integrazione, la mostra Ciao Italia! narra questa storia evidenziando l’apporto degli Italiani alla società e alla cultura francesi.



La mostra si articola in varie tappe ed oltre alle fasi cronologiche dei flussi migratori mette in evidenza anche i mestieri che gli italiani svolgevano in Francia: operai, commercianti, artigiani, ambulanti, fino a rendere omaggio agli italiani più famosi come Yves Montand, Serge Reggiani, le famiglie Bugatti e Ponticelli, Lino Ventura e molti altri.



Questa appassionante storia sarà presentata online giovedì 11 febbraio 2021, alle ore 18, in collegamento con Stéphane Mourlane, (Commissario scientifico della mostra e Prof. Storia Contemporanea Université d’Aix-Marseille), Isabelle Renard (Commissario generale della mostra e responsabile delle collezioni d'Arte contemporanea al Musée National de l’Histoire de l’Immigration) e Riccardo Brizzi (Prof. Storia contemporanea - Università di Bologna).



La mostra, ad ingresso gratuito, è visitabile nella sede dell'Alliance Française di Bologna, in via De' Marchi 4, con i seguenti orari:



Dal lunedì al venerdì: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.



Ingressi contingentati (è consigliata la prenotazione) e rispetto di tutte le norme di sicurezza anti-covid (obbligo di mascherina, distanziamento sociale, soluzioni idroalcoliche all’ingresso).



Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: www.afbologna.it



Per prenotazioni (singole, di gruppo e scolastiche) telefonare allo 051332828